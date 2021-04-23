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12:07 (мск), источник: БЕЛТА

Первые матчи 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси пройдут в Сморгони и Мозыре

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команды высшей лиги сегодня откроется программа 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них сыграют два неудачника стартового отрезка турнира — футболисты «Сморгони» примут на своем поле еще одного новичка элитного дивизиона речицкий «Спутник». Обе команды пока не радуют своих болельщиков: хозяева сегодняшнего матча еще не побеждали, набрав в пяти встречах всего один зачетный балл, а гости одержали одну викторию при четырех поражениях. В предыдущем туре соперники проиграли свои матчи с крупным счетом — «Сморгонь» уступила в Бресте местному «Руху» 0:5, а «Спутник» — дома «Ислочи» 1:5.

В Мозыре футболисты «Славии» сыграют со «Слуцком». Мозыряне начали сезон очень слабо, набрав в пяти играх лишь одно очко, а их гости имеют в своем активе 5 баллов. На прошлой неделе «Славия» проиграла в Солигорске чемпиону Беларуси «Шахтеру» с результатом 1:4, а «Слуцк» на выезде разошелся миром с «Витебском» — 0:0.

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В субботу, 24 апреля, состоятся еще три поединка: «Динамо» (Брест) — «Витебск», «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Неман» (Гродно), «Минск» — «Динамо» (Минск). Соперником лидера первенства солигорского «Шахтера» 25 апреля будет «Рух». Также в воскресенье футболисты «Ислочи» на поле ФК «Минск» сыграют с борисовским БАТЭ, а «Гомель» примет на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Положение команд после пяти туров: «Шахтер» — 15 очков, «Динамо» (Брест) — 11, БАТЭ — 11, «Гомель» — 10, «Ислочь» — 9, «Рух» — 9, «Динамо» (Минск) — 8, «Минск» — 8, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Витебск» — 6, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1.

Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей («Гомель») и Дембо Дарбо («Шахтер»), забившие по 5 мячей.

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