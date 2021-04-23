«Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду. Клуб связался с агентом игрока
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», за который выступал в начале карьеры.
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», за который выступал в начале карьеры.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», английский клуб уже связался с агентом футболиста Жорже Мендешем на предмет потенциального перехода. «Красные дьяволы» следят за ситуацией с Криштиану в «Ювентусе». Контракт португальца истекает летом 2023 года.
За «Ювентус» Криштиану играет с 2018 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 28 матчей в итальянской Серии А, забил 25 голов (5 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.
Ранее президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что Роналду не вернётся в клуб.