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12:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду. Клуб связался с агентом игрока

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», за который выступал в начале карьеры.

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Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», английский клуб уже связался с агентом футболиста Жорже Мендешем на предмет потенциального перехода. «Красные дьяволы» следят за ситуацией с Криштиану в «Ювентусе». Контракт португальца истекает летом 2023 года.

Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он трижды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

За «Ювентус» Криштиану играет с 2018 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 28 матчей в итальянской Серии А, забил 25 голов (5 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что Роналду не вернётся в клуб.

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