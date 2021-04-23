«Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду. Клуб связался с агентом игрока

Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», английский клуб уже связался с агентом футболиста Жорже Мендешем на предмет потенциального перехода. «Красные дьяволы» следят за ситуацией с Криштиану в «Ювентусе». Контракт португальца истекает летом 2023 года.

Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он трижды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.