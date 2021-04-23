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15:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Каспий» нанес «Таразу» первое поражение в КПЛ-2021

«Каспий» победил «Тараз» в рамках седьмого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол был забит на 30-й минуте с пенальти, который уверенно реализовал Уаджди Сали. Для французского полузащитника этот гол стал третьим в нынешнем сезоне.

Как итог, «Тараз» потерпел первое поражение в чемпионате. Несмотря на это, южане с 14 очками остались на промежуточном втором месте в таблице, тогда как актаусцы, набрав девять баллов, поднялись с восьмой строчки на седьмую.

В восьмом туре, 28 апреля, «Тараз» дома примет «Актобе», а «Каспий» также на своем поле встретится с «Тоболом».

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