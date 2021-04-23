«Каспий» нанес «Таразу» первое поражение в КПЛ-2021

Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол был забит на 30-й минуте с пенальти, который уверенно реализовал Уаджди Сали. Для французского полузащитника этот гол стал третьим в нынешнем сезоне.

Как итог, «Тараз» потерпел первое поражение в чемпионате. Несмотря на это, южане с 14 очками остались на промежуточном втором месте в таблице, тогда как актаусцы, набрав девять баллов, поднялись с восьмой строчки на седьмую.

В восьмом туре, 28 апреля, «Тараз» дома примет «Актобе», а «Каспий» также на своем поле встретится с «Тоболом».