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16:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» стала единоличным лидером КПЛ. «Шахтер» потерпел первое поражение с новым тренером

«Астана» победила «Шахтер» в седьмом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Астаны». Автором решающего гола на 19-й минуте стал Валерий Чуперка, который успешно завершил атаку своей команды по левому флангу. Для 28-летнего российского полузащитника этот мяч стал первым за северян в нынешнем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этому успеху столичный клуб набрал 17 очков и стал единоличным лидером чемпионата. В свою очередь «горняки» потерпели первую неудачу под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева и с тремя баллами остались пока на 11-й строчке из 14.

В восьмом туре, 28 апреля, «Астана» дома примет «Акжайык», а на следующий день «Шахтер» в гостях сыграет с «Жетысу».

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