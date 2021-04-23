«Астана» стала единоличным лидером КПЛ. «Шахтер» потерпел первое поражение с новым тренером
«Астана» победила «Шахтер» в седьмом туре
«Астана» победила «Шахтер» в седьмом туре
Встреча прошла в
Благодаря этому успеху столичный клуб набрал 17 очков и стал единоличным лидером чемпионата. В свою очередь «горняки» потерпели первую неудачу под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева и с тремя баллами остались пока на 11-й строчке из 14.
В восьмом туре, 28 апреля, «Астана» дома примет «Акжайык», а на следующий день «Шахтер» в гостях сыграет с «Жетысу».