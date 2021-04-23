Сенсация от аутсайдера: «Кайрат» потерпел первое поражение в КПЛ

Встреча, прошедшая в Атырау, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 47-й минуте забил Жаслан Каиркенов, воспользовавшись провалом центральных защитников «желто-черных».

Таким образом, алматинцы потерпели первую неудачу в чемпионате при трех победах и трех ничьих, тогда как «нефтяники» отпраздновали первую победу при двух ничьих и четырех проигрышах. При этом отставание «желто-черных» от лидирующей «Астаны» составило пять очков.