Сенсация от аутсайдера: «Кайрат» потерпел первое поражение в КПЛ
«Атырау» нанес «Кайрату» первое поражение в рамках седьмого тура
«Атырау» нанес «Кайрату» первое поражение в рамках седьмого тура
Встреча, прошедшая в Атырау, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 47-й минуте забил Жаслан Каиркенов, воспользовавшись провалом центральных защитников «желто-черных».
Таким образом, алматинцы потерпели первую неудачу в чемпионате при трех победах и трех ничьих, тогда как «нефтяники» отпраздновали первую победу при двух ничьих и четырех проигрышах. При этом отставание «желто-черных» от лидирующей «Астаны» составило пять очков.
В восьмом туре, 29 апреля, «Кайрат» дома примет «Ордабасы», а днем ранее «Атырау» в гостях сыграет с «Тураном».