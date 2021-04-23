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16:58 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсация от аутсайдера: «Кайрат» потерпел первое поражение в КПЛ

«Атырау» нанес «Кайрату» первое поражение в рамках седьмого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, прошедшая в Атырау, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 47-й минуте забил Жаслан Каиркенов, воспользовавшись провалом центральных защитников «желто-черных».

Таким образом, алматинцы потерпели первую неудачу в чемпионате при трех победах и трех ничьих, тогда как «нефтяники» отпраздновали первую победу при двух ничьих и четырех проигрышах. При этом отставание «желто-черных» от лидирующей «Астаны» составило пять очков.

В восьмом туре, 29 апреля, «Кайрат» дома примет «Ордабасы», а днем ранее «Атырау» в гостях сыграет с «Тураном».

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