Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Эвертон
Футбол. Первый дивизион
24.04
СКА-Хабаровск
Томь
Футбол. Первый дивизион
24.04
Енисей
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
24.04
Оренбург
Нижний Новгород
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
19:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» разгромил «Туран» и вышел на второе место в КПЛ

Игра была сделана еще в первом тайме.

Наверх
Источник: Instagram

«Тобол» одержал крупную победу над «Тураном» в рамках седьмого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Игра, по сути, была сделана в первом тайме, когда в ворота гостей влетели два мяча от Неманьи Николича и Азата Нургалиева на восьмой и 43-й минутах соответственно. Причем последний отличился с пенальти.

После перерыва Николич оформил дубль, воспользовавшись ошибкой Олжаса Керимжанова на 63-й минуте. Разгром соперника довершили точные удары Дмитрия Мирошниченко и Жаслана Жумашева на 76-й и 84-й минутах соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе костанайцы набрали 15 очков и поднялись с четвертого места на второе.

Туркестанский клуб с тремя баллами опустился с 12-й строчки на предпоследнюю, 13-ю.

В восьмом туре, 28 апреля, «Тобол» в гостях сыграет с «Каспием», а «Туран» на своем поле встретится с «Атырау».

Тобол Кс
5:0
Первый тайм: 0:0
Туран
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Россия получила дополнительные матчи на Евро-2021
УЕФА решил судьбу «Реала» в Лиге чемпионов
Тутберидзе у Урганта: шутки про учеников и прозвища тренеров
Немецкие СМИ: Абрамович отверг Суперлигу по приказу Путина
Крупная победа «Спартака» в дерби: ставим на РПЛ
Призер Олимпиады из России будет выступать за Турцию
Футболист «Спартака» сравнил дерби с ЦСКА с дракой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь