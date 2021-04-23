«Тобол» разгромил «Туран» и вышел на второе место в КПЛ
Игра была сделана еще в первом тайме.
Игра была сделана еще в первом тайме.
«Тобол» одержал крупную победу над «Тураном» в рамках седьмого тура
Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Игра, по сути, была сделана в первом тайме, когда в ворота гостей влетели два мяча от Неманьи Николича и Азата Нургалиева на восьмой и 43-й минутах соответственно. Причем последний отличился с пенальти.
После перерыва Николич оформил дубль, воспользовавшись ошибкой Олжаса Керимжанова на 63-й минуте. Разгром соперника довершили точные удары Дмитрия Мирошниченко и Жаслана Жумашева на 76-й и 84-й минутах соответственно.
Благодаря этой победе костанайцы набрали 15 очков и поднялись с четвертого места на второе.
Туркестанский клуб с тремя баллами опустился с 12-й строчки на предпоследнюю, 13-ю.
В восьмом туре, 28 апреля, «Тобол» в гостях сыграет с «Каспием», а «Туран» на своем поле встретится с «Атырау».