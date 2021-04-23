Футболисты «Сморгони» одержали первую победу в чемпионате Беларуси

Сегодня после четырех поражений и одной ничьей новички высшей лиги победили на своем поле еще одного новичка элитного дивизиона речицкий «Спутник» со счетом 2:0. В первом тайме отличился Леонид Ковель, а после перерыва Даниил Копач установил окончательный результат.

Позже в Мозыре футболисты «Славии» сыграют со «Слуцком». Мозыряне начали сезон очень слабо, набрав в пяти играх лишь одно очко, а их гости имеют в своем активе 5 баллов. На прошлой неделе «Славия» проиграла в Солигорске чемпиону Беларуси «Шахтеру» с результатом 1:4, а «Слуцк» на выезде разошелся миром с «Витебском» — 0:0.

В субботу, 24 апреля, состоятся еще три поединка: «Динамо» (Брест) — «Витебск», «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Неман» (Гродно), «Минск» — «Динамо» (Минск). Соперником лидера первенства солигорского «Шахтера» 25 апреля будет брестский «Рух». Также в воскресенье футболисты «Ислочи» на поле ФК «Минск» сыграют с борисовским БАТЭ, а «Гомель» примет на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Положение команд: «Шахтер» — 15 очков, «Динамо» (Брест) — 11, БАТЭ — 11, «Гомель» — 10, «Ислочь» — 9, «Рух» — 9, «Динамо» (Минск) — 8, «Минск» — 8, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Витебск» — 6, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Славия» — 1.