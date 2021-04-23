«Славия» обыграла «Слуцк» в матче футбольного чемпионата Беларуси

Хозяева вышли вперед на 9-й минуте встречи после точного удара Евгения Барсукова, а во втором тайме Андрей Чухлей и Максим Слюсарь реализовали два пенальти. Гости ответили голом Кирилла Вергейчика. Для «Славии» это первая победа в нынешнем турнире.

В другом сегодняшнем матче футболисты «Сморгони» также одержали свою первую викторию, обыграв на своем поле речицкий «Спутник» со счетом 2:0.

В субботу, 24 апреля, состоятся еще три поединка: «Динамо» (Брест) — «Витебск», «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Неман» (Гродно), «Минск» — «Динамо» (Минск). Соперником лидера первенства солигорского «Шахтера» 25 апреля будет брестский «Рух». Также в воскресенье футболисты «Ислочи» на поле ФК «Минск» сыграют с борисовским БАТЭ, а «Гомель» примет на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Положение команд после пяти туров: «Шахтер» — 15 очков, «Динамо» (Брест) — 11, БАТЭ — 11, «Гомель» — 10, «Ислочь» — 9, «Рух» — 9, «Динамо» (Минск) — 8, «Минск» — 8, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Витебск» — 6, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Сморгонь» — 4, «Славия» — 4 «Спутник» — 3, «Неман» — 2.