«Эвертон» обыграл «Арсенал» и прервал пятиматчевую серию без побед

Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 52-й минуте нападающий «ирисок» Ришарлисон де Андраде в своей штрафной сбил полузащитника «канониров» Даниеля Себальоса, за что судья зафиксировал фол и назначил пенальти. Однако VAR в моменте начала атаки зафиксировал офсайд у футболиста хозяев и отменил первичное решение арбитра.

На 76-й минуте всё тот же Ришарлисон, находясь в чужой штрафной, с острого угла прострелил на партнёра, на перехват мяча вышел вратарь хозяев Бернд Лено и неуклюже пропустил его между ног прямиком за линию ворот. Автогол.

Это первая победа «ирисок» с 4 марта. За это время в АПЛ мерсисайдцы потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.