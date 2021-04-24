Ибрагимович — о продлении контракта с «Миланом»: «Я доказал, что возраст не имеет значения»
Отметим, в октябре шведскому форварду исполнится 40 лет.
Отметим, в октябре шведскому форварду исполнится 40 лет.
Нападающий Златан Ибрагимович высказался о продлении контракта с «Миланом» еще на один сезон.
Отметим, в октябре шведскому форварду исполнится 40 лет.
«Думаю, сотрудничество получится позитивным. Если
Я стараюсь помогать всем, заряжать мотивацией. Когда я вижу молодых игроков и их прогресс, то ощущаю приток адреналина. С самого первого дня и по сегодняшний я вижу, что каждый из них растет", — цитирует Ибрагимовича
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