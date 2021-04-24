Ибрагимович — о продлении контракта с «Миланом»: «Я доказал, что возраст не имеет значения»

«Думаю, сотрудничество получится позитивным. Если кто-то и сомневался перед тем, как я пришел, я доказал, что возраст не имеет значения. Все дело в психологии. Я всегда хочу развиваться и выкладываться на максимум. Я просто хочу чувствовать себя хорошо в физическом плане и быть способным делать вещи, которые умею.