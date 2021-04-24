«Ювентус» готов сделать Доннарумму самым высокооплачиваемым вратарем в мировом футболе

По данным источника, туринцы уже начали переговоры с агентом 22-летнего итальянца Мино Райолой. Контракт голкипера истекает этим летом, и «Ювентус» готов подписать Доннарумму на пять лет с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон. Это будет самым большим контрактом для вратарей в мире.