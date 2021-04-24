«Кайрат» подписал перспективного казахстанского нападающего

По информации телеграм-канала, «Гол емес», 19-летний форвард достался алматинскому клубу бесплатно.

«Кайрат-Жастар» решил-таки оставить у себя перспективного нападающего Дениса Митрофанова. Накануне алматинцы провели товарищескую встречу с «Жетысу-М» (7:3), после чего 19-летнему воспитаннику ФК «Алтай» было предложение подписать контракт, — пишет источник.

Ранее Митрофанов находился в расположении польской «Вислы», являющейся 13-кратным чемпионом страны. Сообщалось, что игрок подписал контракт с командой из Кракова. Ему оставалось пройти медосмотр в новом клубе, но этот пункт он «завалил».

Также футболист вызывался в юношескую сборную Казахстана до 19 лет.