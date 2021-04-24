«Кайрат» подписал перспективного казахстанского нападающего
Алматинский «Кайрат» подписал контракт с перспективным казахстанским нападающим Денисом Митрофановым, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» подписал контракт с перспективным казахстанским нападающим Денисом Митрофановым, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации
«Кайрат-Жастар»
Ранее Митрофанов находился в расположении польской «Вислы», являющейся 13-кратным чемпионом страны. Сообщалось, что игрок подписал контракт с командой из Кракова. Ему оставалось пройти медосмотр в новом клубе, но этот пункт он «завалил».
Также футболист вызывался в юношескую сборную Казахстана до 19 лет.