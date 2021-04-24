«Жетысу» потерпел пятое поражение в сезоне. «Кызыл-Жар» поднялся на шестое место
Талыдкорганский «Жетысу» потерпел поражение от петропавловского «Кызыл-Жара» в седьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Талыдкорганский «Жетысу» потерпел поражение от петропавловского «Кызыл-Жара» в седьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел в Петропавловске и завершился победой хозяев со счетом 3:0. В составе победителей голы забили Валерий Каршакевич (20-я минута), Алибек Касым (44-я) и Алвес Данило Алмейда (80-я).
Для «Жетысу» это поражение стало пятым в сезоне, команда с одним баллом замыкает турнирную таблицу. «Кызыл-Жар» (10) поднялся на шестое место.