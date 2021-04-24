«Актобе» проиграл «Акжайыку» в матче с удалением

Матч, прошедший в Уральске, закончился минимальной победой хозяев — 1:0. Автором единственного гола стал игрок «Акжайыка» Иван Антипов, отличившийся на 12-й минуте.

При этом «Актобе» доигрывал в меньшинстве после удаления Михала Йерабека на 78-й минуте.