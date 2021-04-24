«Актобе» проиграл «Акжайыку» в матче с удалением
Уральский «Акжайык» одержал победу над «Актобе» в седьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Уральский «Акжайык» одержал победу над «Актобе» в седьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч, прошедший в Уральске, закончился минимальной победой хозяев — 1:0. Автором единственного гола стал игрок «Акжайыка» Иван Антипов, отличившийся на 12-й минуте.
При этом «Актобе» доигрывал в меньшинстве после удаления Михала Йерабека на 78-й минуте.
После этой игры «Актобе» и «Акжайык» с девятью очками делят 8−9-е места в турнирной таблице.