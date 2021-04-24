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16:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» одержал волевую победу над «Кайсаром» и вытеснил «Кайрат» из первой четверки

Шымкентский «Ордабасы» одержал волевую победу над кызылординским «Кайсаром» в матче седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча команд, прошедшая в Шымкенте, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Первыми счет в матче открыл «Орадабасы» усилиями Жоао Пауло, отличившегося на 21-й минуте.

Однако «Кайсар» еще до перерыва сумел не только отыграться, но и повести. Каролис Лаукжемис (25-я и 36-я) оформил дубль в первом тайме.

Во втором тайме хозяевам удалось переломить ход игры. Сначала на 61-й минуте Тимур Досмагамбетов восстановил равновесие, а спустя две минуты Пауло сделал дубль и вновь вывел «Ордабасы» вперед. А точку в матче поставил полузащитник «Ордабасы» Рубен Бриджидо (88-я).

Благодаря этой победе «Ордабасы» набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, потеснив «Кайрат» (12) на пятое. «Кайсар» (5) идет десятым.

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