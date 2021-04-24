Брестское «Динамо» и «Витебск» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой из них футболисты брестского «Динамо» на своем поле имели большое преимущество над гостями из «Витебска», но так и не сумели ни разу поразить ворота отлично игравшего Виктора Гущенко — ничья 0:0. Позже столичный «Энергетик-БГУ» примет на своей арене гродненский «Неман», а футболисты «Минска» будут соперничать со столичным «Динамо».
В двух вчерашних поединках свои первые виктории одержали аутсайдеры нынешнего первенства. Мозырская «Славия» обыграла у себя дома «Слуцк» со счетом 3:1, а футболисты «Сморгони» также на своем поле победили речицкий «Спутник» — 2:0.
Завтра соперником лидера первенства солигорского «Шахтера» будет брестский «Рух». Футболисты «Ислочи» на поле ФК «Минск» сыграют с борисовским БАТЭ, а «Гомель» примет на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».
Положение команд: «Шахтер» — 15 очков, «Динамо» (Брест) — 12, БАТЭ — 11, «Гомель» — 10, «Ислочь» — 9, «Рух» — 9, «Динамо» (Минск) — 8, «Минск» — 8, «Витебск» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Сморгонь» — 4, «Славия» — 4 «Спутник» — 3, «Неман» — 2.
Бомбардирскую гонку возглавляют Андрей Соловей («Гомель») и Дембо Дарбо («Шахтер»), забившие по 5 мячей.