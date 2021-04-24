Брестское «Динамо» и «Витебск» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

В первой из них футболисты брестского «Динамо» на своем поле имели большое преимущество над гостями из «Витебска», но так и не сумели ни разу поразить ворота отлично игравшего Виктора Гущенко — ничья 0:0. Позже столичный «Энергетик-БГУ» примет на своей арене гродненский «Неман», а футболисты «Минска» будут соперничать со столичным «Динамо».