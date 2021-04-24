Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вальядолид
Кадис
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Ротор
50
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Бавария
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Вердер
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Хоффенхайм
01
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Динамо Бр
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Химки
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Кротоне
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Алавес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Текстильщик
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Чертаново
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Специя
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Алания
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Эльче
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Шеффилд Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Бетис
Футбол. Зарубежный
14:00
Сент-Этьен
Брест
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Иртыш
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Крылья Советов
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ахмат
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Спартак-2
42
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Нижний Новгород
21
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Томь
11
Все события
Фоторепортажи
40Загитова повредила колено, имя Медведевой сияло, Алиев примерил волчью шкуру. Эффектные фото шоу Тутберидзе
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
17:01 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» и «Витебск» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В первой из них футболисты брестского «Динамо» на своем поле имели большое преимущество над гостями из «Витебска», но так и не сумели ни разу поразить ворота отлично игравшего Виктора Гущенко — ничья 0:0. Позже столичный «Энергетик-БГУ» примет на своей арене гродненский «Неман», а футболисты «Минска» будут соперничать со столичным «Динамо».

В двух вчерашних поединках свои первые виктории одержали аутсайдеры нынешнего первенства. Мозырская «Славия» обыграла у себя дома «Слуцк» со счетом 3:1, а футболисты «Сморгони» также на своем поле победили речицкий «Спутник» — 2:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Завтра соперником лидера первенства солигорского «Шахтера» будет брестский «Рух». Футболисты «Ислочи» на поле ФК «Минск» сыграют с борисовским БАТЭ, а «Гомель» примет на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Положение команд: «Шахтер» — 15 очков, «Динамо» (Брест) — 12, БАТЭ — 11, «Гомель» — 10, «Ислочь» — 9, «Рух» — 9, «Динамо» (Минск) — 8, «Минск» — 8, «Витебск» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Сморгонь» — 4, «Славия» — 4 «Спутник» — 3, «Неман» — 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Андрей Соловей («Гомель») и Дембо Дарбо («Шахтер»), забившие по 5 мячей.

 Гороскоп на май 2020
Годовалая девочка пленила соцсети своей природной прической (Фото)
«Спартак» — ЦСКА и другие матчи 27-го тура чемпионата России
«Урал» и «Ахмат» сыграли вничью в матче чемпионата России
«Ювентус» разгромит команду Кокорина: Топ-5 ставок выходных
«Реал Мадрид» получил огромный кредит для покупки Мбаппе
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Спаллетти
«Зенит» принимает «Ротор» в матче РПЛ (трансляция)
«Реал» — «Бетис» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь