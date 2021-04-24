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17:02 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» на 95-й минуте упустил победу над аутсайдером АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 24 апреля, и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев голом на третьей минуте матча отметился Мохаммед Салах. Равенство на 95-й минуте восстановил Джо Уиллок.

«Ливерпуль» набрал 54 очка и находится на шестом месте. «Ньюкасл» имеет в активе 36 очков и занимает 15-ю позицию.

«Ливерпуль» в следующем туре 2 мая на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» в тот же день дома примет «Арсенал».

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Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 1:0
Ньюкасл Юнайтед
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