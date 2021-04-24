В КПЛ-2021 сменился лидер гонки бомбардиров

Теперь на счету Пауло шесть голов в шести играх. Эта результативность позволила игроку «Ордабасы» выйти на чистое первое место в списке снайперов. На два мяча от него отстают Абзал Бейсебеков и Марин Томасов (оба — «Астана»), Хосе Канте («Кайрат») и Педро Эуженио («Тараз»).