В КПЛ-2021 сменился лидер гонки бомбардиров
На его счету голы в каждом матче.
На его счету голы в каждом матче.
В чемпионате Казахстана по футболу сезона-2021 новый лидер гонки бомбардиров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Им стал полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло. Бразилец оформил дубль в матче седьмого тура против кызылординского «Кайсара» (4:2).
Теперь на счету Пауло шесть голов в шести играх. Эта результативность позволила игроку «Ордабасы» выйти на чистое первое место в списке снайперов. На два мяча от него отстают Абзал Бейсебеков и Марин Томасов (оба — «Астана»), Хосе Канте («Кайрат») и Педро Эуженио («Тараз»).