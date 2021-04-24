Гол Шомуродова помог «Дженоа» обыграть «Специю»

Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:0.

На 30-й минуте нападающий генуэзской команды Горан Пандев забил гол, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 62-й минуте форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка открыл счёт. На 86-й минуте нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов», забил второй гол хозяев. Ему ассистировал Кевин Стротман.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2929129758253" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. Ассистенты — Дамьяно Ди Йорьо и Оресте Муто. Резервный арбитр — Антонио Джуа.