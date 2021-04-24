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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Шомуродова помог «Дженоа» обыграть «Специю»

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Дженоа» переиграл «Специю».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:0.

На 30-й минуте нападающий генуэзской команды Горан Пандев забил гол, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 62-й минуте форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка открыл счёт. На 86-й минуте нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов», забил второй гол хозяев. Ему ассистировал Кевин Стротман.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. Ассистенты — Дамьяно Ди Йорьо и Оресте Муто. Резервный арбитр — Антонио Джуа.

«Дженоа» набрал 36 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» (33) находится на 15-м месте.

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