«Энергетик-БГУ» и «Неман» не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги завершился очередной поединок 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги завершился очередной поединок 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Минске футболисты столичного «Энергетика-БГУ» сыграли вничью с гродненским «Неманом» — 1:1. Хозяева открыли счет в начале первой половины игры после гола Джереми Мавату, а незадолго до финального свистка Егор Зубович восстановил равновесие. Еще в одном сегодняшнем матче футболисты «Минска» будут соперничать со столичным «Динамо». В первой субботнем поединке футболисты брестского «Динамо» на своем поле разошлись миром с гостями из «Витебска» — 0:0.
В двух вчерашних поединках свои первые виктории одержали неудачники стартового отрезка нынешнего первенства. Мозырская «Славия» обыграла у себя дома «Слуцк» со счетом 3:1, а футболисты «Сморгони» также на своем поле победили речицкий «Спутник» — 2:0.
Завтра соперником лидера первенства солигорского «Шахтера» будет брестский «Рух». Футболисты «Ислочи» на поле ФК «Минск» сыграют с борисовским БАТЭ, а «Гомель» примет на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».
Положение команд: «Шахтер» — 15 очков, «Динамо» (Брест) — 12, БАТЭ — 11, «Гомель» — 10, «Ислочь» — 9, «Рух» — 9, «Динамо» (Минск) — 8, «Минск» — 8, «Витебск» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 5, «Сморгонь» — 4, «Славия» — 4 «Спутник» — 3, «Неман» — 3.
Бомбардирскую гонку возглавляют Андрей Соловей («Гомель») и Дембо Дарбо («Шахтер»), забившие по 5 мячей.