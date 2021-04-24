«Энергетик-БГУ» и «Неман» не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси

В Минске футболисты столичного «Энергетика-БГУ» сыграли вничью с гродненским «Неманом» — 1:1. Хозяева открыли счет в начале первой половины игры после гола Джереми Мавату, а незадолго до финального свистка Егор Зубович восстановил равновесие. Еще в одном сегодняшнем матче футболисты «Минска» будут соперничать со столичным «Динамо». В первой субботнем поединке футболисты брестского «Динамо» на своем поле разошлись миром с гостями из «Витебска» — 0:0.