Жоао Пауло стал лучшим бомбардиром в истории «Ордабасы»
В клубе он третий сезон.
В клубе он третий сезон.
Бразильский нападающий «Ордабасы» Жоао Пауло стал лучшим бомбардиром в истории шымкентского клуба, сообщает KazFootball.kz.
Это произошло после матча седьмого тура против «Кайсара» (4:2), в котором форвард оформил дубль. Благодаря этим голам Пауло возглавил гонку бомбардиров КПЛ-2021.
В составе «Ордабасы» бразилец дебютировал 9 марта 2019 года в Шымкенте в матче против «Шахтера» (3:0). Он вышел в стартовом составе и оформил дубль. Нынешний сезон в составе шымкентской команды третий. На сегодняшний день Пауло сыграл 57 матчей и забил 33 мяча.
Бомбардиры «Ордабасы» в
1. Жоао Пауло — 33 мяча (57 матчей);
2. Дауренбек Тажимбетов — 32 мяча (133 матча);
3. Азат Нургалиев — 28 мячей (204 матча);
4. Александр Крохмаль — 24 мяча (67 матчей);
5. Еркебулан Тунгышбаев — 23 мяча (145 матчей);
6. Танат Нусербаев — 22 мяча (121 матч);
7. Абдуллай Диакате — 22 мяча (170 матчей).