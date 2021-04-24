Жоао Пауло стал лучшим бомбардиром в истории «Ордабасы»

Это произошло после матча седьмого тура против «Кайсара» (4:2), в котором форвард оформил дубль. Благодаря этим голам Пауло возглавил гонку бомбардиров КПЛ-2021.

В составе «Ордабасы» бразилец дебютировал 9 марта 2019 года в Шымкенте в матче против «Шахтера» (3:0). Он вышел в стартовом составе и оформил дубль. Нынешний сезон в составе шымкентской команды третий. На сегодняшний день Пауло сыграл 57 матчей и забил 33 мяча.