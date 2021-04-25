«Бавария» впервые с 2016 года проиграла «Майнцу» в чемпионате Германии

Игра в Майнце завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе хозяев забили Йонатан Буркардт (3-я минута) и Робин Квайсон (37). У «Баварии» отличился Роберт Левандовский (90).

«Бавария» с 71 очком после 31 матча осталась на первом месте в таблице, у идущего следом «Лейпцига» 61 балл после 30 игр. «Майнц» набрал 34 очка после 30 матчей и вышел на 12-е место. Последний раз «Майнц» обыгрывал «Баварию» в чемпионате Германии 2 марта 2016 года (2:1).