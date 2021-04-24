«Уотфорд» досрочно гарантировал себе возвращение в Английскую премьер-лигу

В субботу «Уотфорд» одержал победу над «Миллуоллом» со счетом 1:0. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионшипа, имея в активе 88 очков. Первые две команды чемпионшипа получают прямые путевки в АПЛ. Идущий третьим «Брентфорд» за три матча до конца отстает от «Уотфорда» на 10 очков.

Ранее место в высшем английском дивизионе себе обеспечил «Норвич», занимающий в чемпионшипе первое место с 93 очками. Клубы, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в плей-офф, победитель которого станет третьим новичком высшего дивизиона.

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