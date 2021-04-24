«Вальядолид» сыграл вничью с «Кадисом» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Футболисты «Вальядолида» на своем поле сыграли вничью с «Кадисом» в 32-м туре чемпионата Испании.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Футболисты «Вальядолида» на своем поле сыграли вничью с «Кадисом» в 32-м туре чемпионата Испании.
Игра в Вальядолиде завершилась со счетом 1:1. На гол Оскара Плано (14-я минута) гости ответили точным ударом Калы (64).
Следующий матч «Вальядолид» проведет 28 апреля на выезде против «Атлетика». «Кадис» 2 мая сыграет в гостях с «Гранадой».