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19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вальядолид» сыграл вничью с «Кадисом» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Футболисты «Вальядолида» на своем поле сыграли вничью с «Кадисом» в 32-м туре чемпионата Испании.

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Игра в Вальядолиде завершилась со счетом 1:1. На гол Оскара Плано (14-я минута) гости ответили точным ударом Калы (64).

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Вальядолид» проведет 28 апреля на выезде против «Атлетика». «Кадис» 2 мая сыграет в гостях с «Гранадой».

Вальядолид
1:1
Первый тайм: 1:0
Кадис
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