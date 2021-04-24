«Вальядолид» сыграл вничью с «Кадисом» в матче чемпионата Испании

Игра в Вальядолиде завершилась со счетом 1:1. На гол Оскара Плано (14-я минута) гости ответили точным ударом Калы (64).

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Следующий матч «Вальядолид» проведет 28 апреля на выезде против «Атлетика». «Кадис» 2 мая сыграет в гостях с «Гранадой».