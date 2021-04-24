«Ливерпуль» дважды за неделю упустил победу на последних минутах. Это не совпадение
Клопп делает всё, чтобы дать команде преимущество. Но этого недостаточно.
Клопп делает всё, чтобы дать команде преимущество. Но этого недостаточно.
«Ливерпуль» за пять дней дважды встретился с командами из нижней половины турнирной таблицы и с обеими сыграл вничью. Но между этими матчами намного больше общего, чем итоговая ничья и одинаковый счёт 1:1.
19 апреля, «Ливерпуль» в гостях у «Лидса». В первом тайме гости играли лучше. Юрген Клопп придумал интересный способ играть на персональном прессинге Марсело Бьельсы: центральные защитники тащат мяч вперёд, специально выманивая на себя соперников, Фирмино или Жота стягиваются в полузащиту, а
Итог: в первом тайме «Ливерпуль» создаёт несколько опасных моментов и может убить интригу. Но гостям не хватает реализации. Кстати, гол «Ливерпуль» забивает именно по той схеме, которую использовал, чтобы взламывать соперника. Кабак протащил мяч, Жота ушёл в полузащиту, Трент поднялся в линию атаки.
По игре гостей до перерыва казалось, что «Лидсу» не избежать разгрома, но во втором тайме всё изменилось. «Ливерпуль» отдал мяч и ушёл в оборону. Владение после перерыва — 72% на 28% в пользу «Лидса». Хозяева превзошли команду Клоппа во всех важных компонентах: чаще били из пределов штрафной, единственные создавали явные голевые моменты (4:0 по Big Chance по статистике Opta). «Ливерпуль» пропустил на 87-й минуте, но мог и раньше. Спасал Алисон, промахивались Бэмфорд и Кошта.
24 апреля, матч с «Ньюкаслом». Клопп снова придумал решение под соперника. Стив Брюс презирает новомодные штуки вроде прессинга, поэтому «Ньюкасл» ставит старый добрый автобус перед штрафной. Чтобы вскрыть этот автобус, Клопп поменял расстановку. 4−2−3−1 — это не только на одного игрока в атаке больше, но и Алькантара в привычной роли одного из двух опорников в связке.
Решение сработало: в первом тайме «Ливерпуль» уничтожал соперника. Салах забил в дебюте, но один только Мане мог забить ещё пару голов. А ещё было попадание в руку Кларка, и понять, каким образом это не пенальти, довольно трудно. Плюс Жота упустил отличный шанс, как кажется, просто поспешив, — у него были и другие варианты, кроме неподготовленного удара.
Итог первого тайма: 12:1 по ударам, но всего один гол преимущества. А во втором тайме «Ливерпуль» снова сам отпустил соперника. Косвенный, но убедительный признак в контексте стиля игры Клоппа — количество оборонительных действий на чужой половине поля. В первом тайме их было 20, во втором — 10. Правда, на этот раз команда не отдала сопернику мяч — но отдать его «Ньюкаслу» в принципе невыполнимая задача. Достаточно и того, что «Ньюкасл» зацепился за мяч в концовке. Отдать инициативу на последних минутах и защищать минимальный счёт — это нетипично для «Ливерпуля» в матче с аутсайдером. Но именно это и случилось, и команда снова была наказана.
Сначала забил Уилсон, но нынешние правила трактуют как нарушение любое касание мяча в атаке — в том числе прижатой к корпусу рукой, поэтому гол был отменён. Но «Ньюкасл» продолжил давить и сравнял на 95-й минуте.
На этот раз радикального отката во втором тайме не случилось: «Ливерпуль» всё равно больше соперника владел мячом, больше бил и имел моменты в том числе после перерыва. Но тренд повторился. Уровень доминирования по втором тайме упал. И обратите внимание на отменённый гол: Уилсон просто на скорости убежал от всей защиты, а когда Алисон справился с первым ударом, он же успел первым на добивание.
После матча с «Ньюкаслом» Клопп сказал, что команда сделала недостаточно: «Это похоже на поражение. Я не увидел, чтобы мы заслуживали играть в Лиге чемпионов». К Клоппу тоже есть вопросы: например, непонятно, зачем было снимать Тиаго во втором тайме. Этот игрок создан для того, чтобы держать игру под контролем. Как раз с выходом Джонса вместо него «Ньюкасл» и сумел забрать мяч. Но это решение, пусть и странное, — точно не ключевое в двух потерях очков. Тем более что стартовый план Клоппа в обеих играх был очень качественным и обеспечивал команде преимущество.
Можно понять разочарование Клоппа: его игроки за 180 минут не реализовали массу явных моментов. Но и плохая форма игроков появилась не
Семь игроков «Ливерпуля» провели больше 3000 минут во всех турниров. У Фабиньо — 2990. Для сравнения, у «Челси» и «Лестера», также ведущих борьбу за место в Лиге чемпионов, таких по трое. У открытия сезона, «Вест Хэма» — двое. Проблема не только в том, что игроки Клоппа провели на поле больше, чем другие, но и в том, что речь о ключевых игроках. Это Робертсон, Салах, Вейналдум,
«Ливерпулю» не хватило глубины состава. Свою роль в этом сыграли и травмы, и абсурдный календарь. Кстати, при всём эгоизме клубов, основавших Суперлигу, они точно правы в одном: в УЕФА не думают об игроках. Из сезона в сезон матчей становится всё больше. При этом уже второй сезон подряд проходит в условиях пандемии,
Небольшое преимущество «Ливерпуля» в том, что «Челси» играет в полуфинале Лиги чемпионов, то есть проведёт как минимум на два матча больше. Но у других команд, которые борются за четвёртое место, проще: «Тоттенхэму» и «Лестеру» нужно провести по одному дополнительному матчу в финале, а «Вест Хэм» и «Эвертон» участвуют исключительно в АПЛ. «Ливерпулю» остаётся делать то же самое и рассчитывать, что его нападающим больше повезёт в первом тайме, а нападающим соперника — меньше повезёт во втором. Так себе расчёт, но другого не видно.
Кирилл Хаит