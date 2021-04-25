Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть на выезде «Мец»

Игра в Меце завершилась победой гостей со счетом 3:1. Дубль в составе парижан оформил Килиан Мбаппе (4-я и 59-я минуты), еще один гол на счету Мауро Икарди (89, с пенальти). У «Меца» отличился Фабьен Сантонз (46).

«ПСЖ» набрал 72 очка и вышел на первое место в таблице, опередив «Лилль», в активе которого 70 баллов, но у которого одна игра в запасе. «Мец» (43 очка) идет десятым.