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20:23 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» выиграло у «Минска» в чемпионате Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили на выезде «Минск» с результатом 3:1 в 6-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

После неожиданного поражения от «Гомеля» (1:2) в прошлом туре подопечные Леонида Кучука были настроены только на победу и добились ее. Динамовцы на протяжении всей встречи имели преимущество и вырвались вперед в концовке первой половины игры. На 43-й минуте свой первый гол после возвращения в «Динамо» забил опытный форвард Антон Путило, а еще через две минуты впервые отличился сенегальский новобранец команды Аблай Мбенге. На 59-й минуте встречи Егор Богомольский отыграл один мяч, но тут же еще один динамовский ветеран Сергей Кисляк забил третий гол в ворота молодого голкипера «Минска» Павла Пришивалко.

Команда
Динамо Мн

Еще два субботних поединка завершились вничью. В Минске футболисты столичного «Энергетика-БГУ» разошлись миром с гродненским «Неманом» — 1:1, а Бресте местное «Динамо» и «Витебск» мячей не забили — 0:0.

В пятницу, 23 апреля свои первые виктории одержали неудачники стартового отрезка нынешнего первенства. Мозырская «Славия» обыграла у себя дома «Слуцк» со счетом 3:1, а футболисты «Сморгони» также на своем поле победили речицкий «Спутник» — 2:0.

Завтра соперником лидера первенства солигорского «Шахтера» будет брестский «Рух». Футболисты «Ислочи» на поле ФК «Минск» сыграют с борисовским БАТЭ, а «Гомель» примет на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Положение команд: «Шахтер» — 15 очков, «Динамо» (Брест) — 12, БАТЭ — 11, «Динамо» (Минск) — 11, «Гомель» — 10, «Ислочь» — 9, «Рух» — 9, «Минск» — 8, «Витебск» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 5, «Сморгонь» — 4, «Славия» — 4 «Спутник» — 3, «Неман» — 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей («Гомель») и Дембо Дарбо («Шахтер»), забившие по 5 мячей.

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