Минское «Динамо» выиграло у «Минска» в чемпионате Беларуси

После неожиданного поражения от «Гомеля» (1:2) в прошлом туре подопечные Леонида Кучука были настроены только на победу и добились ее. Динамовцы на протяжении всей встречи имели преимущество и вырвались вперед в концовке первой половины игры. На 43-й минуте свой первый гол после возвращения в «Динамо» забил опытный форвард Антон Путило, а еще через две минуты впервые отличился сенегальский новобранец команды Аблай Мбенге. На 59-й минуте встречи Егор Богомольский отыграл один мяч, но тут же еще один динамовский ветеран Сергей Кисляк забил третий гол в ворота молодого голкипера «Минска» Павла Пришивалко.