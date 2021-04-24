Лидер клуба КПЛ выбыл из строя. Он забивал в трех играх подряд
Команда идет в первой десятке.
Команда идет в первой десятке.
Туркменский полузащитник «Каспия» Руслан Мингазов пропустит ближайшие матчи команды
Один из лидеров «Каспия» получил повреждение на тренировке — растяжение мышцы и выбыл на неопределенный срок. Игрок уже пропустил два матча — против «Турана» (2:2) и «Кайрата» (1:1).
До травмы Мингазов набрал хорошую форму, забив в трех матчах КПЛ кряду. Футболист рискует пропустить и матч против «Тобола» (28 апреля).
После семи туров «Каспий» с девятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице КПЛ.