Marca: Игроки «Реала» не получат финансовых бонусов, если выиграют какой-либо турнир в этом сезоне
Денег нет.
Денег нет.
По информации Marca, игроки «Реала» не получат дополнительные деньги за трофей Лиги чемпионов или Ла Лиги, если они выиграют
В отчете издания говорится, что финансовая ситуация вынуждает боссов клуба принимать строгие меры, чтобы удержать его на плаву, поскольку они сталкиваются с все более серьезными последствиями пандемии.
Ранее сообщалось, что игроки откажутся от одного из бонусов, если выиграют оба соревнования. Теперь выясняется, что клуб вообще не может позволить себе доплачивать футболистам.