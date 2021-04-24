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21:30 (мск), источник: Sports.Ru

Marca: Игроки «Реала» не получат финансовых бонусов, если выиграют какой-либо турнир в этом сезоне

Денег нет.

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По информации Marca, игроки «Реала» не получат дополнительные деньги за трофей Лиги чемпионов или Ла Лиги, если они выиграют какой-либо турнир в этом сезоне.

В отчете издания говорится, что финансовая ситуация вынуждает боссов клуба принимать строгие меры, чтобы удержать его на плаву, поскольку они сталкиваются с все более серьезными последствиями пандемии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что игроки откажутся от одного из бонусов, если выиграют оба соревнования. Теперь выясняется, что клуб вообще не может позволить себе доплачивать футболистам.

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