Marca: Игроки «Реала» не получат финансовых бонусов, если выиграют какой-либо турнир в этом сезоне

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По информации Marca, игроки «Реала» не получат дополнительные деньги за трофей Лиги чемпионов или Ла Лиги, если они выиграют какой-либо турнир в этом сезоне.

В отчете издания говорится, что финансовая ситуация вынуждает боссов клуба принимать строгие меры, чтобы удержать его на плаву, поскольку они сталкиваются с все более серьезными последствиями пандемии.

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