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24 апреля, источник: Спорт РИА Новости

«Кротоне» на выезде победил «Парму» в чемпионате Италии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Футболисты «Кротоне» одержали выездную победу над «Пармой» в 33-м туре чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Игра в Парме завершилась победой гостей со счетом 4:3. Голы в составе «Кротоне» забили Лисандро Магальян (14-я минута), Сими (42, 69 — с пенальти) и Адам Унас (45). У «Пармы» отличились Эрнани (29), Жервиньо (49) и Валентин Михайла (54).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кротоне» одержал первую победу после серии из шести поражений подряд и занимает последнее место в таблице. «Парма» не может победить на протяжении шести туров (5 поражений, 1 ничья) и идет предпоследней.

Парма
3:4
Первый тайм: 1:3
Кротоне
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