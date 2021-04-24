«Кротоне» на выезде победил «Парму» в чемпионате Италии

Игра в Парме завершилась победой гостей со счетом 4:3. Голы в составе «Кротоне» забили Лисандро Магальян (14-я минута), Сими (42, 69 — с пенальти) и Адам Унас (45). У «Пармы» отличились Эрнани (29), Жервиньо (49) и Валентин Михайла (54).

«Кротоне» одержал первую победу после серии из шести поражений подряд и занимает последнее место в таблице. «Парма» не может победить на протяжении шести туров (5 поражений, 1 ничья) и идет предпоследней.