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21:46 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» сыграла вничью с «Алавесом» в матче чемпионата Испании. Черышев вышел на замену

ТАСС, 24 апреля. Футболисты «Валенсии» сыграли вничью с «Алавесом» со счетом 1:1 в домашнем матче чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе «Алавеса» мяч забил Йон Гвидетти (84-я минута), у «Валенсии» отличился Хосе Гайя (89).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 61-й минуте матча. Всего на счету 30-летнего россиянина в текущем сезоне 16 матчей и две голевые передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Валенсия» после 33 игр набрала 36 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Алавес» с 31 очком идет на 16-й строчке. В следующем туре «Валенсия» 2 мая примет «Барселону», а «Алавес» днем ранее на выезде сыграет с «Эйбаром».

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1:1
Первый тайм: 0:0
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