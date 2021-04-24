«Валенсия» сыграла вничью с «Алавесом» в матче чемпионата Испании. Черышев вышел на замену
ТАСС, 24 апреля. Футболисты «Валенсии» сыграли вничью с «Алавесом» со счетом 1:1 в домашнем матче чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 24 апреля. Футболисты «Валенсии» сыграли вничью с «Алавесом» со счетом 1:1 в домашнем матче чемпионата Испании по футболу.
В составе «Алавеса» мяч забил Йон Гвидетти (84-я минута), у «Валенсии» отличился Хосе Гайя (89).
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 61-й минуте матча. Всего на счету 30-летнего россиянина в текущем сезоне 16 матчей и две голевые передачи.
«Валенсия» после 33 игр набрала 36 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Алавес» с 31 очком идет на 16-й строчке. В следующем туре «Валенсия» 2 мая примет «Барселону», а «Алавес» днем ранее на выезде сыграет с «Эйбаром».