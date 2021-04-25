«Байер» победил франкфуртский «Айнтрахт» в чемпионате Германии
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. «Байер» победил франкфуртский «Айнтрахт» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. «Байер» победил франкфуртский «Айнтрахт» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Леверкузене завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых забили Леон Бейли (70-я минута), Лукас Аларио (80) и Керем Демирбай (90+1). У «Айнтрахта» отличился Андре Силва (90+1).
«Айнтрахт» с 56 очками идет на 4-м месте в турнирной таблице, «Байер» (50) — 6-й.