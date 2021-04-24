«Я скучаю по тебе, я люблю тебя и страдаю, как ты», — трогательное послание Патриса Эвра фанатам «Ювентуса»
Душевно…
Душевно…
В своем Инстаграме Патрис Эвра оставил очень трогательное сообщение «бьянконери».
«Я скучаю по тебе, я люблю тебя… Я страдаю как сумасшедший, как и все вы. Это сложный сезон. Скорее всего, нам не удастся выиграть Скудетто, но мы должны поздравить “Интер”, потому что они лидируют, проводят потрясающий сезон. И это понятно, ведь для победы они забрали всех из “Ювентуса”. [Эвра имеет в виду Маротту и Конте]».
«Теперь я говорю вам: Пирло — друг, феноменальный игрок, исключительный человек. Я надеюсь, что он будет тренером “Ювентуса” еще очень долго, но я также должен сказать, что ошибки были сделаны клубом в прошлом. Отставка Макса Аллегри была самой большой ошибкой… Сенсационной ошибкой! Он был умным, умным тренером и очень любил “Ювентус”».