Одинаково хороши: статистический показатель, объединяющий Месси, Роналду и Холанда

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Лионель Месси, Криштиану Роналду и Эрлинг Холанд забили по 25 голов в своих чемпионатах в этом сезоне. Холанд догнал Лео и Криша, сделав дубль в ворота «Вольфсбурга». Португалец и аргентинец сыграют свои матчи (с «Фиорентиной» и «Вильярреалом» соответственно) 25 апреля.

Хотя этого количества забитых мячей достаточно, чтобы возглавлять список лучших бомбардиров в Италии и Испании, норвежец все еще на 11 голов отстает от Роберта Левандовски в Бундеслиге.