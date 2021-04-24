Ни один тренер в истории АПЛ не добивался 10 матчей без пропущенных мячей быстрее Тухеля
24 апреля «Челси» одержал выездную победу над «Вест Хэмом» в матче 33-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу синих.
24 апреля «Челси» одержал выездную победу над «Вест Хэмом» в матче 33-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу синих.
Это 10-й сухой матч для «Челси» в АПЛ под руководством главного тренера Томаса Тухеля, возглавившего клуб 26 января 2021 года. Всего за этот отрезок «Челси» провел 14 матчей в чемпионате.
Тухель повторил рекорд