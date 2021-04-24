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24 апреля, источник: Sport24

Ни один тренер в истории АПЛ не добивался 10 матчей без пропущенных мячей быстрее Тухеля

24 апреля «Челси» одержал выездную победу над «Вест Хэмом» в матче 33-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу синих.

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Источник: Reuters

Это 10-й сухой матч для «Челси» в АПЛ под руководством главного тренера Томаса Тухеля, возглавившего клуб 26 января 2021 года. Всего за этот отрезок «Челси» провел 14 матчей в чемпионате.

Тухель повторил рекорд Премьер-лиги — никто ранее не имел 10 игр без пропущенных голов на старте карьеры в АПЛ, проведя менее 14 игр. Аналогичный результат выдавал лишь Луис Фелипе Сколари, возглавлявший «Челси» в 2008 году. Об этом сообщает Opta.

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