Ни один тренер в истории АПЛ не добивался 10 матчей без пропущенных мячей быстрее Тухеля

Это 10-й сухой матч для «Челси» в АПЛ под руководством главного тренера Томаса Тухеля, возглавившего клуб 26 января 2021 года. Всего за этот отрезок «Челси» провел 14 матчей в чемпионате.

Тухель повторил рекорд Премьер-лиги — никто ранее не имел 10 игр без пропущенных голов на старте карьеры в АПЛ, проведя менее 14 игр. Аналогичный результат выдавал лишь Луис Фелипе Сколари, возглавлявший «Челси» в 2008 году. Об этом сообщает Opta.