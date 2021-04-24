«Выпускать Черышева — все равно, что умножать на ноль». Испанцы разнесли русского футболиста
Матч с «Алавесом» Денису не удался.
Матч с «Алавесом» Денису не удался.
К сожалению, пока нынешний сезон в «Валенсии» совсем не складывается для Дениса Черышева. Россиянин пропустил более трех месяцев
24 апреля Денис участвовал в очередной игре «Валенсии» в Ла лиге. В 32-м туре «летучие мыши» дома бились с «Алавесом». Вплоть до середины второго тайма на поле ничего интересного не происходило, однако концовка получилась на удивление горячей.
Болельщики «Валенсии» остались разочарованны выступлением россиянина. В соцсетях они в очередной раз раскритиковали Черышева.
«Замена Черышева отключила команду. Этот игрок дает баланс, если начинает матч с начала. Но после выхода со скамейки он не менял игру с 2015 года».
«Ключевой стала замена Черышева. С тех пор мы “исчезли”».
«У нас продолжается агония без четкого рисунка игры, потому что на скамейке есть неумелый футболист».
«Какой самый злополучный футболист — Черышев».
«Черышев вообще сделал
«Выпускать Черышева — все равно, что умножать на ноль».
antonio_guti91: «Работа Грасии — это кощунство. Он сменил позицию Гедеша, чтобы выпустить Черышева. В итоге атака “Валенсии” сломалась. Я не понимаю, как тренер может так упросить матч сопернику».