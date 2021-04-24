«Выпускать Черышева — все равно, что умножать на ноль». Испанцы разнесли русского футболиста

К сожалению, пока нынешний сезон в «Валенсии» совсем не складывается для Дениса Черышева. Россиянин пропустил более трех месяцев из-за травмы и после возвращения никак не может вернуться на былой уровень. С момента выздоровления он отыграл уже пять матчей, но результативными действиями до сих пор не отметился.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6e3072d2287ff707d831" data-vnd="6e3072d2287ff707d831" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6e3072d2287ff707d831" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

24 апреля Денис участвовал в очередной игре «Валенсии» в Ла лиге. В 32-м туре «летучие мыши» дома бились с «Алавесом». Вплоть до середины второго тайма на поле ничего интересного не происходило, однако концовка получилась на удивление горячей.

На 57-й минуте Кевин Гамейро открыл счет. Однако после видеопросмотра гол француза отменили — в эпизоде с забитым мячом Гомес залез в офсайд.

На 84-й минуте гости неожиданно вышли вперед: Гвидетти с близкого расстояния проткнул мяч мимо вратаря.

А за минуту до окончания основного времени «Валенсия» спаслась от поражения. Гомес здорово пробил головой, после чего Гайя удачно сыграл на добивании.

Денис Черышев, в отличие от двух предыдущих матчей, эту встречу начинал со скамейки. Россиянин оказался на поле только на 61-й минуте, сменив американца Юнуса Муса. К сожалению, удачно войти в игру полузащитнику не удалось: за отведенное время Денис успел сделать только четыре точные передачи из девяти и совершить один успешный отбор.

Болельщики «Валенсии» остались разочарованны выступлением россиянина. В соцсетях они в очередной раз раскритиковали Черышева.

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«Замена Черышева отключила команду. Этот игрок дает баланс, если начинает матч с начала. Но после выхода со скамейки он не менял игру с 2015 года».

«Ключевой стала замена Черышева. С тех пор мы “исчезли”».

«У нас продолжается агония без четкого рисунка игры, потому что на скамейке есть неумелый футболист».

«Какой самый злополучный футболист — Черышев».

«Черышев вообще сделал что-то хорошее?».

«Выпускать Черышева — все равно, что умножать на ноль».