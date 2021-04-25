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00:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в Примере

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» не смог победить «Бетис» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча в Мадриде закончилась со счетом 0:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал», в активе которого 71 очко, занимает второе место в турнирной таблице, команда Зинедина Зидана упустила шанс догнать лидирующий мадридский «Атлетико» (73 очка). «Бетис» (50) располагается на шестой строчке.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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