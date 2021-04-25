«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в Примере
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» не смог победить «Бетис» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» не смог победить «Бетис» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде закончилась со счетом 0:0.
«Реал», в активе которого 71 очко, занимает второе место в турнирной таблице, команда Зинедина Зидана упустила шанс догнать лидирующий мадридский «Атлетико» (73 очка). «Бетис» (50) располагается на шестой строчке.