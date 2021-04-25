Наконец-то он забил! Вернер вытащил «Челси» в ключевом матче за Лигу чемпионов
«Вест Хэм», похоже, упустил шанс попасть в четвёрку.
«Вест Хэм», похоже, упустил шанс попасть в четвёрку.
Очередной игровой день АПЛ радовал прекрасной вывеской. У «Челси» и «Вест Хэма» было равное количество очков, они занимали 4−5 места и играли друг с другом. Вдобавок «Ливерпуль», которого называли фаворитом в борьбе за четвёрку, упустил победу над «Ньюкаслом», что ещё больше подняло ставки.
Игра в целом оправдала ожидания.
Когда Вернер забивает, кажется, что это претендент на «Золотой мяч». Мало кто из форвардов так великолепно работает без мяча, так хорошо пасует на партнёров и так вовремя открывается. Вот и с «Вест Хэмом» Тимо сыграл в эпизоде с голом как настоящий нападающий современной формации: оттянулся в глубину, чтобы Канте было на кого пасовать, выиграл борьбу у Огбонны, отдал на Пулишича и рванул в штрафную, в свободную зону. За это время Пулишич и Чилуэлл выполнили нужные действия, чтобы Вернер в касание завершил прострел.
Таких форвардов проклинают на трибунах и недооценивают журналисты. Но, как бы банально это ни звучало, у игроков вроде Вернера всегда есть моменты, в отличие от нападающих штрафной площадки. И команда почти всегда играет лучше, если завершитель атак не изолирован от неё. Поэтому за место в составе могут волноваться Абрахам или Жиру, но не Вернер. С ним «Челси» будет жить и дальше.
Радовать всех фанов «Челси» должно и то, что внутри команды верят в форварда и поддерживают его. Вот что говорил сам Вернер после матча: «Каллум
«Вест Хэм» весь сезон держался в топе
Форвард Аллер (его трансфер — рекордный для клуба) не подошёл Мойесу по стилю. Тренер перевёл в линию нападения Антонио — и тот блестяще играет за «Вест Хэм» полтора сезона. В последнее время в кубковых турнирах на острие атак играл даже Ярмоленко.
Дело в том, что в январе «Вест Хэм» продал Аллера в «Аякс» за 22,5 млн евро. Мойес тогда сказал: «Огромное количество людей хотело, чтобы я купил нападающего (вместо Аллера), который мог бы оказаться всего лишь временным решением проблем. Но я не хотел тратить деньги клуба. Я попытался сберечь их, чтобы потратить разумно в будущем».
Ещё критичнее сказалось отсутствие Райса. Звёздочка «Вест Хэма», которого Фрэнк Лэмпард, по его словам, хотел летом купить в «Челси», травмировал колено в сборной. В его отсутствие приходится играть Марку Ноублу — легендарному, верному, но не настолько крутому игроку центра поля. Канте и Жоржиньо с большим преимуществом выиграли центр, причём без Райса намного больше обычного ошибался и его напарник Соучек.
За весь матч хозяева «Олимпийского» не получили ни одной жёлтой, зато заработали удаление. Оно было предельно «миролюбивым»: Бальбуэна выбивал мяч в борьбе с Чилвеллом, но влетел шипами в голень сопернику, и после просмотра арбитром видеоповтора увидел перед собой красный цвет.
С точки зрения судейства, решение безукоризненное, но сам подобный подход к трактовке правил вызывает сомнения. Бальбуэна просто не успевал и не мог никуда деть ногу. Мойес убрал бы его из состава, прояви защитник пассивность и дай Чилуэллу отобрать у себя мяч. В большинстве «Челси» абсолютно спокойно провёл концовку матча, не встречая сопротивления соперника.
В эндшпиле чемпионата команда Тухеля играет с «Фулхэмом», «Ман Сити», «Арсеналом» и «Астон Виллой». Календарь тяжёлый, и эти три очка отрыва от пятого места добыты очень вовремя. «Вест Хэм» теперь даже не в топ-3 главных преследователей «Челси». «Ливерпуль» всего на один балл позади, «Тоттенхэм» — на два, «Эвертон» — на три, а игра, как минимум у ливерпульских команд, намного ярче.
Виталий Пасичный