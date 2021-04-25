Наконец-то он забил! Вернер вытащил «Челси» в ключевом матче за Лигу чемпионов

Очередной игровой день АПЛ радовал прекрасной вывеской. У «Челси» и «Вест Хэма» было равное количество очков, они занимали 4−5 места и играли друг с другом. Вдобавок «Ливерпуль», которого называли фаворитом в борьбе за четвёрку, упустил победу над «Ньюкаслом», что ещё больше подняло ставки.

Игра в целом оправдала ожидания.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6e3072d2287ff707d831" data-vnd="6e3072d2287ff707d831" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6e3072d2287ff707d831" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Вернер выстрелил в самый нужный момент

Когда Вернер забивает, кажется, что это претендент на «Золотой мяч». Мало кто из форвардов так великолепно работает без мяча, так хорошо пасует на партнёров и так вовремя открывается. Вот и с «Вест Хэмом» Тимо сыграл в эпизоде с голом как настоящий нападающий современной формации: оттянулся в глубину, чтобы Канте было на кого пасовать, выиграл борьбу у Огбонны, отдал на Пулишича и рванул в штрафную, в свободную зону. За это время Пулишич и Чилуэлл выполнили нужные действия, чтобы Вернер в касание завершил прострел.

Другое дело, что Тимо не забивал за «Челси» 13 предыдущих матчей, и дошло до того, что на телевидении его сравнивали со слепой лошадью (много бежит, но не видит ворот). Более того, даже в этой игре Тимо усложнил матч для всей команды, когда в самом начале второго тайма не попал по пустым воротам.

Таких форвардов проклинают на трибунах и недооценивают журналисты. Но, как бы банально это ни звучало, у игроков вроде Вернера всегда есть моменты, в отличие от нападающих штрафной площадки. И команда почти всегда играет лучше, если завершитель атак не изолирован от неё. Поэтому за место в составе могут волноваться Абрахам или Жиру, но не Вернер. С ним «Челси» будет жить и дальше.

Радовать всех фанов «Челси» должно и то, что внутри команды верят в форварда и поддерживают его. Вот что говорил сам Вернер после матча: «Каллум Хадсон-Одои сказал, что я забью сегодня, а через 30 секунд Тэмми Абрахам подошёл ко мне и повторил ту же фразу. Они попросили меня указать на них, когда забью».

Читайте также Ни один тренер в истории АПЛ не добивался 10 матчей без пропущенных мячей быстрее Тухеля

Травмы подвели «Вест Хэм» в конце сезона

«Вест Хэм» весь сезон держался в топе Премьер-лиги, обладая очень короткой скамейкой. В частности, эта команда была одной из немногих, обладающих только одним центрфорвардом, и то переквалифицированным из вингеров.

Форвард Аллер (его трансфер — рекордный для клуба) не подошёл Мойесу по стилю. Тренер перевёл в линию нападения Антонио — и тот блестяще играет за «Вест Хэм» полтора сезона. В последнее время в кубковых турнирах на острие атак играл даже Ярмоленко.

Дело в том, что в январе «Вест Хэм» продал Аллера в «Аякс» за 22,5 млн евро. Мойес тогда сказал: «Огромное количество людей хотело, чтобы я купил нападающего (вместо Аллера), который мог бы оказаться всего лишь временным решением проблем. Но я не хотел тратить деньги клуба. Я попытался сберечь их, чтобы потратить разумно в будущем».

Стоило Антонио в апреле травмировать заднюю поверхность бедра, как «Вест Хэм» остался без нападающего. С «Лестером» своей магией спас Лингард, а вот «Ньюкасл» неделю назад переиграл «молотков» вполне уверенно. Ещё увереннее справился «Челси», которому оказалось достаточно приставить к Лингарду «персональщика» (конечно же, им стал Аспиликуэта), чтобы не позволить сопернику у своих ворот почти ничего.

Ещё критичнее сказалось отсутствие Райса. Звёздочка «Вест Хэма», которого Фрэнк Лэмпард, по его словам, хотел летом купить в «Челси», травмировал колено в сборной. В его отсутствие приходится играть Марку Ноублу — легендарному, верному, но не настолько крутому игроку центра поля. Канте и Жоржиньо с большим преимуществом выиграли центр, причём без Райса намного больше обычного ошибался и его напарник Соучек.

«Вест Хэму» не повезло с удалением в концовке

За весь матч хозяева «Олимпийского» не получили ни одной жёлтой, зато заработали удаление. Оно было предельно «миролюбивым»: Бальбуэна выбивал мяч в борьбе с Чилвеллом, но влетел шипами в голень сопернику, и после просмотра арбитром видеоповтора увидел перед собой красный цвет.

С точки зрения судейства, решение безукоризненное, но сам подобный подход к трактовке правил вызывает сомнения. Бальбуэна просто не успевал и не мог никуда деть ногу. Мойес убрал бы его из состава, прояви защитник пассивность и дай Чилуэллу отобрать у себя мяч. В большинстве «Челси» абсолютно спокойно провёл концовку матча, не встречая сопротивления соперника.

В эндшпиле чемпионата команда Тухеля играет с «Фулхэмом», «Ман Сити», «Арсеналом» и «Астон Виллой». Календарь тяжёлый, и эти три очка отрыва от пятого места добыты очень вовремя. «Вест Хэм» теперь даже не в топ-3 главных преследователей «Челси». «Ливерпуль» всего на один балл позади, «Тоттенхэм» — на два, «Эвертон» — на три, а игра, как минимум у ливерпульских команд, намного ярче.