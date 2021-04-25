Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.04
Шеффилд Юнайтед
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
24.04
Реал
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Сассуоло
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
24.04
Байер
Айнтрахт Ф
31
Футбол. Зарубежный
24.04
Вест Хэм Юнайтед
Челси
01
Футбол. Зарубежный
24.04
Валенсия
Алавес
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Балтика
Динамо Бр
20
Футбол. Премьер-лига
24.04
Динамо
Химки
01
Футбол. Премьер-лига
24.04
Тамбов
Локомотив
25
Футбол. Зарубежный
24.04
Парма
Кротоне
34
Футбол. Зарубежный
24.04
Метц
ПСЖ
13
Футбол. Зарубежный
24.04
Вальядолид
Кадис
11
Футбол. Премьер-лига
24.04
Зенит
Ротор
60
Футбол. Зарубежный
24.04
Вольфсбург
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
24.04
Майнц
Бавария
21
Футбол. Зарубежный
24.04
Унион Б
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
24.04
Фрайбург
Хоффенхайм
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Краснодар-2
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Торпедо М
Текстильщик
21
Футбол. Первый дивизион
24.04
Факел
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Чайка
Чертаново
11
Футбол. Зарубежный
24.04
Дженоа
Специя
20
Футбол. Первый дивизион
24.04
Акрон
Алания
12
Футбол. Зарубежный
24.04
Эльче
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
24.04
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
24.04
Сент-Этьен
Брест
12
Футбол. Первый дивизион
24.04
Велес
Иртыш
21
Футбол. Первый дивизион
24.04
Шинник
Крылья Советов
22
Футбол. Премьер-лига
24.04
Урал
Ахмат
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Енисей
Спартак-2
42
Футбол. Первый дивизион
24.04
Оренбург
Нижний Новгород
21
Все события
Фоторепортажи
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Наконец-то он забил! Вернер вытащил «Челси» в ключевом матче за Лигу чемпионов

«Вест Хэм», похоже, упустил шанс попасть в четвёрку.

Наверх
Источник: AP 2020

Очередной игровой день АПЛ радовал прекрасной вывеской. У «Челси» и «Вест Хэма» было равное количество очков, они занимали 4−5 места и играли друг с другом. Вдобавок «Ливерпуль», которого называли фаворитом в борьбе за четвёрку, упустил победу над «Ньюкаслом», что ещё больше подняло ставки.

Игра в целом оправдала ожидания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вернер выстрелил в самый нужный момент

Когда Вернер забивает, кажется, что это претендент на «Золотой мяч». Мало кто из форвардов так великолепно работает без мяча, так хорошо пасует на партнёров и так вовремя открывается. Вот и с «Вест Хэмом» Тимо сыграл в эпизоде с голом как настоящий нападающий современной формации: оттянулся в глубину, чтобы Канте было на кого пасовать, выиграл борьбу у Огбонны, отдал на Пулишича и рванул в штрафную, в свободную зону. За это время Пулишич и Чилуэлл выполнили нужные действия, чтобы Вернер в касание завершил прострел.

Другое дело, что Тимо не забивал за «Челси» 13 предыдущих матчей, и дошло до того, что на телевидении его сравнивали со слепой лошадью (много бежит, но не видит ворот). Более того, даже в этой игре Тимо усложнил матч для всей команды, когда в самом начале второго тайма не попал по пустым воротам.

Таких форвардов проклинают на трибунах и недооценивают журналисты. Но, как бы банально это ни звучало, у игроков вроде Вернера всегда есть моменты, в отличие от нападающих штрафной площадки. И команда почти всегда играет лучше, если завершитель атак не изолирован от неё. Поэтому за место в составе могут волноваться Абрахам или Жиру, но не Вернер. С ним «Челси» будет жить и дальше.

Радовать всех фанов «Челси» должно и то, что внутри команды верят в форварда и поддерживают его. Вот что говорил сам Вернер после матча: «Каллум Хадсон-Одои сказал, что я забью сегодня, а через 30 секунд Тэмми Абрахам подошёл ко мне и повторил ту же фразу. Они попросили меня указать на них, когда забью».

Читайте также
Ни один тренер в истории АПЛ не добивался 10 матчей без пропущенных мячей быстрее Тухеля

Травмы подвели «Вест Хэм» в конце сезона

«Вест Хэм» весь сезон держался в топе Премьер-лиги, обладая очень короткой скамейкой. В частности, эта команда была одной из немногих, обладающих только одним центрфорвардом, и то переквалифицированным из вингеров.

Форвард Аллер (его трансфер — рекордный для клуба) не подошёл Мойесу по стилю. Тренер перевёл в линию нападения Антонио — и тот блестяще играет за «Вест Хэм» полтора сезона. В последнее время в кубковых турнирах на острие атак играл даже Ярмоленко.

Дело в том, что в январе «Вест Хэм» продал Аллера в «Аякс» за 22,5 млн евро. Мойес тогда сказал: «Огромное количество людей хотело, чтобы я купил нападающего (вместо Аллера), который мог бы оказаться всего лишь временным решением проблем. Но я не хотел тратить деньги клуба. Я попытался сберечь их, чтобы потратить разумно в будущем».

Стоило Антонио в апреле травмировать заднюю поверхность бедра, как «Вест Хэм» остался без нападающего. С «Лестером» своей магией спас Лингард, а вот «Ньюкасл» неделю назад переиграл «молотков» вполне уверенно. Ещё увереннее справился «Челси», которому оказалось достаточно приставить к Лингарду «персональщика» (конечно же, им стал Аспиликуэта), чтобы не позволить сопернику у своих ворот почти ничего.

Ещё критичнее сказалось отсутствие Райса. Звёздочка «Вест Хэма», которого Фрэнк Лэмпард, по его словам, хотел летом купить в «Челси», травмировал колено в сборной. В его отсутствие приходится играть Марку Ноублу — легендарному, верному, но не настолько крутому игроку центра поля. Канте и Жоржиньо с большим преимуществом выиграли центр, причём без Райса намного больше обычного ошибался и его напарник Соучек.

Читайте также
В Германии пишут, что Абрамович отверг Суперлигу по приказу Путина. Новый турнир не отвечал интересам «Газпрома»

«Вест Хэму» не повезло с удалением в концовке

За весь матч хозяева «Олимпийского» не получили ни одной жёлтой, зато заработали удаление. Оно было предельно «миролюбивым»: Бальбуэна выбивал мяч в борьбе с Чилвеллом, но влетел шипами в голень сопернику, и после просмотра арбитром видеоповтора увидел перед собой красный цвет.

С точки зрения судейства, решение безукоризненное, но сам подобный подход к трактовке правил вызывает сомнения. Бальбуэна просто не успевал и не мог никуда деть ногу. Мойес убрал бы его из состава, прояви защитник пассивность и дай Чилуэллу отобрать у себя мяч. В большинстве «Челси» абсолютно спокойно провёл концовку матча, не встречая сопротивления соперника.

В эндшпиле чемпионата команда Тухеля играет с «Фулхэмом», «Ман Сити», «Арсеналом» и «Астон Виллой». Календарь тяжёлый, и эти три очка отрыва от пятого места добыты очень вовремя. «Вест Хэм» теперь даже не в топ-3 главных преследователей «Челси». «Ливерпуль» всего на один балл позади, «Тоттенхэм» — на два, «Эвертон» — на три, а игра, как минимум у ливерпульских команд, намного ярче.

Виталий Пасичный

Читайте также
Вест Хэм Юнайтед
0:1
Первый тайм: 0:1
Челси
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Малком забил впервые с августа. Самая легкая победа «Зенита»
Помеха на пути к рекорду: Овечкин выбыл из строя из-за травмы
«Ювентус» разгромит команду Кокорина: Топ-5 ставок выходных
ЦСКА спасся за секунду до конца, но все же уступил «Авангарду»
Николич повторил рекорд Семина. «Локо» еще претендует на золото
Определился соперник Карацева по финалу турнира в Белграде
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь