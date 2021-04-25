Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.04
Шеффилд Юнайтед
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
24.04
Реал
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Сассуоло
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
24.04
Байер
Айнтрахт Ф
31
Футбол. Зарубежный
24.04
Вест Хэм Юнайтед
Челси
01
Футбол. Зарубежный
24.04
Валенсия
Алавес
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Балтика
Динамо Бр
20
Футбол. Премьер-лига
24.04
Динамо
Химки
01
Футбол. Премьер-лига
24.04
Тамбов
Локомотив
25
Футбол. Зарубежный
24.04
Парма
Кротоне
34
Футбол. Зарубежный
24.04
Метц
ПСЖ
13
Футбол. Зарубежный
24.04
Вальядолид
Кадис
11
Футбол. Премьер-лига
24.04
Зенит
Ротор
60
Футбол. Зарубежный
24.04
Вольфсбург
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
24.04
Майнц
Бавария
21
Футбол. Зарубежный
24.04
Унион Б
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
24.04
Фрайбург
Хоффенхайм
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Краснодар-2
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Торпедо М
Текстильщик
21
Футбол. Первый дивизион
24.04
Факел
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Чайка
Чертаново
11
Футбол. Зарубежный
24.04
Дженоа
Специя
20
Футбол. Первый дивизион
24.04
Акрон
Алания
12
Футбол. Зарубежный
24.04
Эльче
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
24.04
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
13:30
Беневенто
Удинезе
Футбол. Зарубежный
24.04
Сент-Этьен
Брест
12
Футбол. Первый дивизион
24.04
Велес
Иртыш
21
Футбол. Первый дивизион
24.04
Шинник
Крылья Советов
22
Футбол. Премьер-лига
24.04
Урал
Ахмат
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Енисей
Спартак-2
42
Футбол. Первый дивизион
24.04
Оренбург
Нижний Новгород
21
Все события
Фоторепортажи
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клубы АПЛ временно отключат соцсети в рамках борьбы с дискриминацией

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Клубы английской премьер-лиги, Футбольная ассоциация Англии (FA), Английская футбольная лига (EFL), ассоциация тренеров (LMA) и другие организации временно отключат свои каналы в социальных сетях в рамках акции по борьбе с проявлением дискриминации в интернете, сообщается на сайте FA.

Наверх

Клубы премьер-лиги, EFL, объединяющей дивизионы со второго по четвертый, и женской cуперлиги заблокируют аккаунты в Facebook, Twitter и Instagram с 17:00 мск 30 апреля до 1:59 4 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Связь с болельщиками, которые являются сердцем футбола, остается жизненно важной. Однако бойкот показывает, что английский футбол объединяется, чтобы подчеркнуть, что компании, владеющие социальными сетями, должны делать больше для искоренения онлайн-ненависти, при этом подчеркивая важность просвещения людей в продолжающейся борьбе с дискриминацией», — говорится в заявлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бойкот футбола изолированно, конечно, не искоренит проблемы с дискриминационными злоупотреблениями в интернете, но продемонстрирует, что игра готова к добровольным и активным шагам в этой продолжающейся борьбе», — добавляется в заявлении.

Директор FA по международным отношениям и корпоративным вопросам Эдлин Джон назвала недопустимым то, что в английском футболе люди продолжают подвергаться дискриминации на постоянной основе, а нарушители остаются безнаказанными.

«Это необходимо быстро изменить, и мы продолжаем призывать компании, владеющие соцсетями, действовать сейчас, чтобы решить эту проблему. Мы не перестанем говорить об этой проблеме и продолжим работать с правительством, чтобы законопроект о безопасности в интернете наделил регулятора достаточными полномочиями», — отметила она.

Читайте также
 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
Малком забил впервые с августа. Самая легкая победа «Зенита»
Помеха на пути к рекорду: Овечкин выбыл из строя из-за травмы
«Ювентус» разгромит команду Кокорина: Топ-5 ставок выходных
ЦСКА спасся за секунду до конца, но все же уступил «Авангарду»
Николич повторил рекорд Семина. «Локо» еще претендует на золото
Определился соперник Карацева по финалу турнира в Белграде
Наконец-то забил. Вернер вытащил «Челси» в ключевом матче за ЛЧ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь