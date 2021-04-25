Клубы АПЛ временно отключат соцсети в рамках борьбы с дискриминацией

Клубы премьер-лиги, EFL, объединяющей дивизионы со второго по четвертый, и женской cуперлиги заблокируют аккаунты в Facebook, Twitter и Instagram с 17:00 мск 30 апреля до 1:59 4 мая.

«Связь с болельщиками, которые являются сердцем футбола, остается жизненно важной. Однако бойкот показывает, что английский футбол объединяется, чтобы подчеркнуть, что компании, владеющие социальными сетями, должны делать больше для искоренения онлайн-ненависти, при этом подчеркивая важность просвещения людей в продолжающейся борьбе с дискриминацией», — говорится в заявлении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6e3072d2287ff707d831" data-vnd="6e3072d2287ff707d831" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6e3072d2287ff707d831" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

«Бойкот футбола изолированно, конечно, не искоренит проблемы с дискриминационными злоупотреблениями в интернете, но продемонстрирует, что игра готова к добровольным и активным шагам в этой продолжающейся борьбе», — добавляется в заявлении.

Директор FA по международным отношениям и корпоративным вопросам Эдлин Джон назвала недопустимым то, что в английском футболе люди продолжают подвергаться дискриминации на постоянной основе, а нарушители остаются безнаказанными.