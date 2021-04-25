Клубы АПЛ временно отключат соцсети в рамках борьбы с дискриминацией
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Клубы английской
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Клубы английской
Клубы
«Связь с болельщиками, которые являются сердцем футбола, остается жизненно важной. Однако бойкот показывает, что английский футбол объединяется, чтобы подчеркнуть, что компании, владеющие социальными сетями, должны делать больше для искоренения
«Бойкот футбола изолированно, конечно, не искоренит проблемы с дискриминационными злоупотреблениями в интернете, но продемонстрирует, что игра готова к добровольным и активным шагам в этой продолжающейся борьбе», — добавляется в заявлении.
Директор FA по международным отношениям и корпоративным вопросам Эдлин Джон назвала недопустимым то, что в английском футболе люди продолжают подвергаться дискриминации на постоянной основе, а нарушители остаются безнаказанными.
«Это необходимо быстро изменить, и мы продолжаем призывать компании, владеющие соцсетями, действовать сейчас, чтобы решить эту проблему. Мы не перестанем говорить об этой проблеме и продолжим работать с правительством, чтобы законопроект о безопасности в интернете наделил регулятора достаточными полномочиями», — отметила она.