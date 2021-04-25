Дулуб: Правило лимитчиков убивает белорусский футбол
Главный тренер «Крумкачоў» Олег Дулуб прокомментировал итог выездного поединка с «Оршей» (0:0) во втором туре первой лиги.
Главный тренер «Крумкачоў» Олег Дулуб прокомментировал итог выездного поединка с «Оршей» (0:0) во втором туре первой лиги.
— Для того, чтобы забивать мячи, необходима страсть и холодная голова. Это то, чего нам не хватило именно в концовке игры. Скорости, которые парни включили на финише, надо было включать с первых минут. Команда сыграла по схеме 3−4−3. Я ранее анонсировал, что команда сыграет с тремя нападающими, так и было. Надо всегда держать в голове двоих обязательных лимитчиков. И, считаю, это правило уничтожает белорусский футбол.
Тактическая составляющая обусловила появление в воротах Романа Ковалева. Это выездной матч, нужно было играть с тремя нападающими — в данных условиях такой выбор был оптимальным. Не могу сказать, что следующая серия из трех домашних матчей даст нашей команде особое преимущество. Первые