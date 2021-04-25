Дебют чемпиона из «МЮ» в «Тоболе» отложен из-за проблем со здоровьем. Подробности
Зоран Тошич пропустил уже два тура КПЛ.
Зоран Тошич пропустил уже два тура КПЛ.
Стала известна причина, по которой звездный новичок «Тобола» Зоран Тошич до сих пор не дебютировал в КПЛ.
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Ожидалось, что Тошич сможет дебютировать в седьмом туре против «Турана», но по прилете в Костанай ему продуло шею. Дебют был отложен до следующего матча.
Тошич подписал контракт с «Тоболом» до конца года. Он является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе «Манчестер Юнайтед», в составе московского ЦСКА он трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу». Также является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Выигрывал свой национальный чемпионат с «Партизаном».
Следующий матч «Тобол» проведет в рамках восьмого тура КПЛ 28 апреля в Актау против «Каспия».