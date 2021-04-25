Дебют чемпиона из «МЮ» в «Тоболе» отложен из-за проблем со здоровьем. Подробности

Стала известна причина, по которой звездный новичок «Тобола» Зоран Тошич до сих пор не дебютировал в КПЛ.

Как сообщает Meta-ratings. kz, у сербского полузащитника возникли проблемы со здоровьем. Он прибыл в расположение костанайской команды еще перед матчем шестого тура против «Кайрата», но тогда тренерский штаб решил не выпускать его на поле в связи с неготовностью.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--83102875942a12774d74" data-vnd="83102875942a12774d74" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=83102875942a12774d74" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидалось, что Тошич сможет дебютировать в седьмом туре против «Турана», но по прилете в Костанай ему продуло шею. Дебют был отложен до следующего матча.

Тошич подписал контракт с «Тоболом» до конца года. Он является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе «Манчестер Юнайтед», в составе московского ЦСКА он трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу». Также является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Выигрывал свой национальный чемпионат с «Партизаном».