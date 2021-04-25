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13:26 (мск), источник: Vesti.kz

Дебют чемпиона из «МЮ» в «Тоболе» отложен из-за проблем со здоровьем. Подробности

Зоран Тошич пропустил уже два тура КПЛ.

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Источник: Reuters

Стала известна причина, по которой звездный новичок «Тобола» Зоран Тошич до сих пор не дебютировал в КПЛ.

Как сообщает Meta-ratings.kz, у сербского полузащитника возникли проблемы со здоровьем. Он прибыл в расположение костанайской команды еще перед матчем шестого тура против «Кайрата», но тогда тренерский штаб решил не выпускать его на поле в связи с неготовностью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидалось, что Тошич сможет дебютировать в седьмом туре против «Турана», но по прилете в Костанай ему продуло шею. Дебют был отложен до следующего матча.

Тошич подписал контракт с «Тоболом» до конца года. Он является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе «Манчестер Юнайтед», в составе московского ЦСКА он трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу». Также является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Выигрывал свой национальный чемпионат с «Партизаном».

Следующий матч «Тобол» проведет в рамках восьмого тура КПЛ 28 апреля в Актау против «Каспия».

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