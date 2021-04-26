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11:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бёрнли» одержал самую крупную выездную победу в чемпионате Англии за 56 лет

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» принимал «Бёрнли».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

«Бёрнли» одержал самую крупную выездную победу в высшем дивизионе английского футбола (до 1992 года турнир носил название «Первый дивизион Футбольной лиги», а после стал называться АПЛ) за почти 56 лет. Тогда, в ноябре 1965 года, бордовые разгромили «Сандерленд» с аналогичным счётом — 4:0, сообщает Opta Sport.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хет-триком в составе «Бёрнли» отметился нападающий Крис Вуд.

Подопечные Шона Дайча в 33 матчах набрали 36 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (41) — на 12-м месте.

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Вулверхэмптон Уондерерс
0:4
Первый тайм: 0:3
Бернли
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