«Бёрнли» одержал самую крупную выездную победу в чемпионате Англии за 56 лет

Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой гостей со счётом 4:0.



«Бёрнли» одержал самую крупную выездную победу в высшем дивизионе английского футбола (до 1992 года турнир носил название «Первый дивизион Футбольной лиги», а после стал называться АПЛ) за почти 56 лет. Тогда, в ноябре 1965 года, бордовые разгромили «Сандерленд» с аналогичным счётом — 4:0, сообщает Opta Sport.