Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия М
Арминия
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Анже
Монако
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Барселона
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Гранада
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Осасуна
Футбол. Зарубежный
21:00
Астон Вилла
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
ЦСКА
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Ланс
Ним
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Бордо
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Дижон
51
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Нант
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер
Верона
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Атлетико
Футбол. Зарубежный
15:00
Уэска
Хетафе
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
Монпелье
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Сочи
23
Футбол. Зарубежный
14:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Бернли
04
Футбол. Зарубежный
13:30
Беневенто
Удинезе
24
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фиорентина» без Кокорина отобрала очки у «Ювентуса»

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала туринский «Ювентус».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 1:1. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин пропустил матч из-за мышечного повреждения.

Счёт в матче на 29-й минуте открыла «Фиорентина» — нападающий хозяев Душан Влахович реализовал пенальти. На 46-й минуте «Ювентус» сравнял счёт усилиями Альваро Мораты, которому ассистировал Хуан Куадрадо. Однако переломить ход игры и вырвать победу «старой синьоре» не удалось, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Ювентус», набрав в 33 матчах 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (34) — на 14-м месте.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Фиорентина
1:1
Первый тайм: 1:0
Ювентус
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
Новая злоба. В 90-е между «Спартаком» и ЦСКА не было ненависти
ЦСКА — уже не фаворит Кубка Гагарина. У финала появилась интрига
Елене Ильиных — 27. Лучшие кадры олимпийской чемпионки (фото)
«Вильярреал» — «Барселона» и другие матчи Ла Лиги (видео)
«Рубин» принимает «Краснодар» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь