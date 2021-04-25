«Дижон» досрочно вылетел из высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу

В составе победителей дублем отметился Мартин Терье (16-я и 71-я минуты), также голы забили Флавьен Тэ (72), Жерзино Ньямси (81) и Клеман Гренье (90+2). У «Дижона» отличился Яссин Бензья, реализовавший пенальти на 9-й минуте.

«Дижон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Отставание от 17-й строчки, дающей право остаться в высшем дивизионе, составляет 17 очков.

Таким образом, «Дижон» за четыре тура до конца чемпионата лишился шансов сохранить прописку в Лиге 1, где команда выступала с сезона-2016/17.