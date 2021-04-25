«Дижон» досрочно вылетел из высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу
ТАСС, 25 апреля. «Дижон» со счетом 1:5 проиграл «Ренну» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 25 апреля. «Дижон» со счетом 1:5 проиграл «Ренну» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе победителей дублем отметился Мартин Терье (16-я и 71-я минуты), также голы забили Флавьен Тэ (72), Жерзино Ньямси (81) и Клеман Гренье (90+2). У «Дижона» отличился Яссин Бензья, реализовавший пенальти на 9-й минуте.
Таким образом, «Дижон» за четыре тура до конца чемпионата лишился шансов сохранить прописку в Лиге 1, где команда выступала с сезона-2016/17.
«Ренн» продлил беспроигрышную серию до шести матчей (пять побед, одна ничья) и занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. В следующем туре «Ренн» 2 мая сыграет в гостях против «Бордо», «Дижон» в этот же день примет «Мец».