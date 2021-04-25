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18:20 (мск), источник: ТАСС

«Дижон» досрочно вылетел из высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 25 апреля. «Дижон» со счетом 1:5 проиграл «Ренну» в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: Reuters

В составе победителей дублем отметился Мартин Терье (16-я и 71-я минуты), также голы забили Флавьен Тэ (72), Жерзино Ньямси (81) и Клеман Гренье (90+2). У «Дижона» отличился Яссин Бензья, реализовавший пенальти на 9-й минуте.

«Дижон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Отставание от 17-й строчки, дающей право остаться в высшем дивизионе, составляет 17 очков.

Таким образом, «Дижон» за четыре тура до конца чемпионата лишился шансов сохранить прописку в Лиге 1, где команда выступала с сезона-2016/17.

«Ренн» продлил беспроигрышную серию до шести матчей (пять побед, одна ничья) и занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. В следующем туре «Ренн» 2 мая сыграет в гостях против «Бордо», «Дижон» в этот же день примет «Мец».

Ренн
5:1
Первый тайм: 1:1
Дижон
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