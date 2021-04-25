«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом», прервав 5-матчевую серию побед в АПЛ

Не сумев набрать 3 очка в этой встрече, команда Уле Гуннара Сульшера прервала 5-матчевую серию побед в АПЛ. В предыдущих турах «МЮ» обыгрывал «Бернли» (3:1), «Тоттенхэм» (3:1), «Брайтон» (2:1), «Вест Хэм» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:0).

«Лидс» за 33 матча набрал 47 очков и с этим показателем занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ», в активе которого 67 очков после 33 туров, находится на 2-й позиции.