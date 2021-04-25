Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия М
Арминия
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Анже
Монако
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Барселона
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Гранада
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Осасуна
Футбол. Зарубежный
21:00
Астон Вилла
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
ЦСКА
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Ланс
Ним
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Бордо
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Дижон
51
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Нант
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер
Верона
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Атлетико
Футбол. Зарубежный
15:00
Уэска
Хетафе
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
Монпелье
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Сочи
23
Футбол. Зарубежный
14:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Бернли
04
Футбол. Зарубежный
13:30
Беневенто
Удинезе
24
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
18:31 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом», прервав 5-матчевую серию побед в АПЛ

В Англии состоялся матч 33-го тура АПЛ, в котором «Лидс» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:0.

Наверх
Источник: Reuters

Не сумев набрать 3 очка в этой встрече, команда Уле Гуннара Сульшера прервала 5-матчевую серию побед в АПЛ. В предыдущих турах «МЮ» обыгрывал «Бернли» (3:1), «Тоттенхэм» (3:1), «Брайтон» (2:1), «Вест Хэм» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:0).

«Лидс» за 33 матча набрал 47 очков и с этим показателем занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ», в активе которого 67 очков после 33 туров, находится на 2-й позиции.

Читайте также
Лидс
0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
 «Это уже не красота». Жена Овечкина удивила подписчиков своей худобой, выложив фото в купальнике
«Он был одержим». Известный футболист предлагал певице Ани Лорак быть его любовницей
Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
Новая злоба. В 90-е между «Спартаком» и ЦСКА не было ненависти
ЦСКА — уже не фаворит Кубка Гагарина. У финала появилась интрига
«Фиорентина» без Кокорина отобрала очки у «Ювентуса»
Елене Ильиных — 27. Лучшие кадры олимпийской чемпионки (фото)
«Вильярреал» — «Барселона» и другие матчи Ла Лиги (видео)
«Рубин» принимает «Краснодар» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь