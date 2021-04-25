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20:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» с Головиным обыграл «Анже» и вышел на второе место в Лиге 1

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Анже».

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Источник: AFP 2020

Встреча состоялась на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 79-й минуте забил форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер, ему ассистировал Юссуф Фофана.

Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле 79 минут и был заменён на Сеска Фабрегаса.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах чемпионата Франции, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

«Монако» в 34 матчах набрал 71 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Анже» (41) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (72).

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0:1
Первый тайм: 0:0
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