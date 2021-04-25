«Монако» с Головиным обыграл «Анже» и вышел на второе место в Лиге 1

Встреча состоялась на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 79-й минуте забил форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер, ему ассистировал Юссуф Фофана.

Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле 79 минут и был заменён на Сеска Фабрегаса.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах чемпионата Франции, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.