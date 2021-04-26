«Лилль» одержал волевую победу над «Лионом» и сохранил лидерство в чемпионате Франции
ТАСС, 25 апреля. «Лилль» одержал победу над «Лионом» со счетом 3:2 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 25 апреля. «Лилль» одержал победу над «Лионом» со счетом 3:2 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Лилль» по ходу матча проигрывал со счетом 0:2. Сначала на 20-й минуте отличился Ислам Слимани, а на 35-й — защитник «Лилля» Жозе Фонте отправил мяч в собственные ворота. После этого в составе «Лилля» голы забили Бурак Йылмаз (45+1, 85) и Джонатан Дэвид (60).
В турнирной таблице «Лилль» занимает первое место, набрав 73 очка. У идущего вторым ПСЖ в активе 72 очка, у занимающего третье место «Монако» — 71. «Лион» с 67 очками идет четвертым.
В следующем туре «Лилль» 1 мая примет «Ниццу», «Лион» 2 мая в гостях сыграет с «Монако».