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00:59 (мск), источник: ТАСС

«Лилль» одержал волевую победу над «Лионом» и сохранил лидерство в чемпионате Франции

ТАСС, 25 апреля. «Лилль» одержал победу над «Лионом» со счетом 3:2 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

«Лилль» по ходу матча проигрывал со счетом 0:2. Сначала на 20-й минуте отличился Ислам Слимани, а на 35-й — защитник «Лилля» Жозе Фонте отправил мяч в собственные ворота. После этого в составе «Лилля» голы забили Бурак Йылмаз (45+1, 85) и Джонатан Дэвид (60).

В турнирной таблице «Лилль» занимает первое место, набрав 73 очка. У идущего вторым ПСЖ в активе 72 очка, у занимающего третье место «Монако» — 71. «Лион» с 67 очками идет четвертым.

В следующем туре «Лилль» 1 мая примет «Ниццу», «Лион» 2 мая в гостях сыграет с «Монако».

Лион
2:3
Первый тайм: 2:1
Лилль
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