«Лилль» одержал волевую победу над «Лионом» и сохранил лидерство в чемпионате Франции

«Лилль» по ходу матча проигрывал со счетом 0:2. Сначала на 20-й минуте отличился Ислам Слимани, а на 35-й — защитник «Лилля» Жозе Фонте отправил мяч в собственные ворота. После этого в составе «Лилля» голы забили Бурак Йылмаз (45+1, 85) и Джонатан Дэвид (60).