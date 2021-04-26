Мадридский «Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао в матче чемпионата Испании по футболу

В турнирной таблице «Атлетико» продолжает лидировать, набрав 73 очка. На два очка меньше набрали «Реал» и «Барселона», на три — «Севилья». При этом «Барселона», которая ранее в воскресенье обыграла «Вильярреал» (2:1), имеет одну игру в запасе. «Атлетик» с 41 очком идет 10-м.