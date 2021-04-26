Мадридский «Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС, 25 апреля. Мадридский «Атлетико» со счетом 1:2 уступил «Атлетику» из Бильбао в гостевом матче чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 25 апреля. Мадридский «Атлетико» со счетом 1:2 уступил «Атлетику» из Бильбао в гостевом матче чемпионата Испании по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Алехандро Беренгер (8-я минута) и Иньиго Мартинес (86). У проигравших отличился Стефан Савич (77).
В турнирной таблице «Атлетико» продолжает лидировать, набрав 73 очка. На два очка меньше набрали «Реал» и «Барселона», на три — «Севилья». При этом «Барселона», которая ранее в воскресенье обыграла «Вильярреал» (2:1), имеет одну игру в запасе. «Атлетик» с 41 очком идет 10-м.
«Атлетик» следующий матч проведет 28 апреля на своем поле против «Вальядолида», «Атлетико» 1 мая в гостях сыграет с «Эльче».
Результаты других матчей игрового дня
«Уэска» — «Хетафе» — 0:2;.
«Севилья» — «Гранада» — 2:1;.
«Сельта» — «Осасуна» — 2:1.