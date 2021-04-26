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8«Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
00:56 (мск), источник: ТАСС

Мадридский «Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 25 апреля. Мадридский «Атлетико» со счетом 1:2 уступил «Атлетику» из Бильбао в гостевом матче чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе победителей забитыми мячами отметились Алехандро Беренгер (8-я минута) и Иньиго Мартинес (86). У проигравших отличился Стефан Савич (77).

В турнирной таблице «Атлетико» продолжает лидировать, набрав 73 очка. На два очка меньше набрали «Реал» и «Барселона», на три — «Севилья». При этом «Барселона», которая ранее в воскресенье обыграла «Вильярреал» (2:1), имеет одну игру в запасе. «Атлетик» с 41 очком идет 10-м.

«Атлетик» следующий матч проведет 28 апреля на своем поле против «Вальядолида», «Атлетико» 1 мая в гостях сыграет с «Эльче».

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Результаты других матчей игрового дня

«Уэска» — «Хетафе» — 0:2;.

«Севилья» — «Гранада» — 2:1;.

«Сельта» — «Осасуна» — 2:1.

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Первый тайм: 1:0
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