«Миранчук — наше русское золото». Фанаты «Аталанты» в восторге от очередного гола Алексея

«Аталанта» не испытала проблем с «Болоньей» — уже к концу первого тайма команда Гасперини вела 2:0 благодаря голам Мурьэля и раззабивавшегося Малиновского. На 49-й минуте «Болонья» осталась в меньшинстве и уже вскоре «Аталанта» сделала счет 4:0, голы Фройлера и Сапаты с передачи Малиновского к 60-й минуте.

Поняв, что игра сделана, Гасперини начал выпускать на поле игроков, которые не получают достаточную игровую практику. Плюс уважил ветерана Иличича, который начал матч на скамейке. Алексей Миранчук появился на поле на 61-й минуте и спустя несколько минут сделал роскошную скрытую передачу в штрафную на Хатебура, но немец не смог переправить мяч в ворота из убойной позиции.

На 73-й минуте Миранчук взял игру на себя и пробил с левой из-под защитника в ближний угол — 5-й гол Алексея в этом сезоне за «Аталанту».

«Аталанта» много атаковала и много владела мячом, Миранчук здорово открывался и прессинговал — даже совершил фол у чужой штрафной. Правда, пару раз и ошибся при передачах. А в концовке игры Алексей сделал еще одну шикарную скрытую передачу в штрафную, центральный защитник «Аталанты» Джимсити уложил вратаря и покатил в пустые, но мяч с ленточки вынес защитник «Болоньи». 5:0, «Аталанта» выходит на чистое второе место в Серии А за 5 туров до финиша.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2945120799277" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После окончания матча болельщики «Аталанты».

Тут все ясно: Малиновский и Миранчук очень сильны. Говорю это не потому что взял их в фэнтези.

Миранчук — наше золото.

У Миранчука в этом сезоне 6 голов — 3 в Серии А, 2 в Кубке и 1 в Лиге чемпионов. Если бы он играл чаще, он бы показал больше.