Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.04
Лион
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
25.04
Атлетик
Атлетико
21
Футбол. Зарубежный
25.04
Аталанта
Болонья
50
Футбол. Зарубежный
25.04
Астон Вилла
Вест Бромвич Альбион
22
Футбол. Зарубежный
25.04
Севилья
Гранада
21
Футбол. Зарубежный
25.04
Сельта
Осасуна
21
Футбол. Премьер-лига
25.04
Рубин
Краснодар
01
Футбол. Зарубежный
25.04
Боруссия М
Арминия
50
Футбол. Зарубежный
25.04
Кальяри
Рома
32
Футбол. Зарубежный
25.04
Анже
Монако
01
Футбол. Зарубежный
25.04
Вильярреал
Барселона
12
Футбол. Премьер-лига
25.04
Спартак
ЦСКА
10
Футбол. Премьер-лига
25.04
Ростов
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
25.04
РБ Лейпциг
Штутгарт
20
Футбол. Зарубежный
25.04
Ланс
Ним
21
Футбол. Зарубежный
25.04
Лорьян
Бордо
41
Футбол. Зарубежный
25.04
Ренн
Дижон
51
Футбол. Зарубежный
25.04
Страсбур
Нант
12
Футбол. Зарубежный
25.04
Лидс
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
25.04
Интер
Верона
10
Футбол. Зарубежный
25.04
Фиорентина
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
25.04
Уэска
Хетафе
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Ницца
Монпелье
31
Футбол. Премьер-лига
25.04
Уфа
Сочи
23
Футбол. Зарубежный
25.04
Вулверхэмптон Уондерерс
Бернли
04
Футбол. Зарубежный
25.04
Беневенто
Удинезе
24
Все события
Фоторепортажи
9Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
8«Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
00:50 (мск), источник: Sport24

«Миранчук — наше русское золото». Фанаты «Аталанты» в восторге от очередного гола Алексея

Хотя снова не вышел в старте.

Наверх
Источник: Reuters

«Аталанта» не испытала проблем с «Болоньей» — уже к концу первого тайма команда Гасперини вела 2:0 благодаря голам Мурьэля и раззабивавшегося Малиновского. На 49-й минуте «Болонья» осталась в меньшинстве и уже вскоре «Аталанта» сделала счет 4:0, голы Фройлера и Сапаты с передачи Малиновского к 60-й минуте.

Поняв, что игра сделана, Гасперини начал выпускать на поле игроков, которые не получают достаточную игровую практику. Плюс уважил ветерана Иличича, который начал матч на скамейке. Алексей Миранчук появился на поле на 61-й минуте и спустя несколько минут сделал роскошную скрытую передачу в штрафную на Хатебура, но немец не смог переправить мяч в ворота из убойной позиции.

На 73-й минуте Миранчук взял игру на себя и пробил с левой из-под защитника в ближний угол — 5-й гол Алексея в этом сезоне за «Аталанту».

«Аталанта» много атаковала и много владела мячом, Миранчук здорово открывался и прессинговал — даже совершил фол у чужой штрафной. Правда, пару раз и ошибся при передачах. А в концовке игры Алексей сделал еще одну шикарную скрытую передачу в штрафную, центральный защитник «Аталанты» Джимсити уложил вратаря и покатил в пустые, но мяч с ленточки вынес защитник «Болоньи». 5:0, «Аталанта» выходит на чистое второе место в Серии А за 5 туров до финиша.

Во время загрузки произошла ошибка.

После окончания матча болельщики «Аталанты».

Во время загрузки произошла ошибка.

Тут все ясно: Малиновский и Миранчук очень сильны. Говорю это не потому что взял их в фэнтези.

Во время загрузки произошла ошибка.

Миранчук — наше золото.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Миранчука в этом сезоне 6 голов — 3 в Серии А, 2 в Кубке и 1 в Лиге чемпионов. Если бы он играл чаще, он бы показал больше.

Остается надеяться, что последний твит станет пророческим. И Миранчук будет играть больше.

Читайте также
Аталанта
5:0
Первый тайм: 2:0
Болонья
 «Это уже не красота». Жена Овечкина удивила подписчиков своей худобой, выложив фото в купальнике
«Он был одержим». Известный футболист предлагал певице Ани Лорак быть его любовницей
Ларссон принес «Спартаку» победу. ЦСКА почти час был вдесятером
«Ман Сити» обыграл «Тоттенхэм» в финале Кубка английской лиги
Федун: Буду болеть за «Зенит», «Спартак» не заслужил чемпионство
«Краснодар» одержал первую победу под руководством Гончаренко
«Монако» с Головиным вышел на второе место в Лиге 1
«Атлетико» проиграл в матче чемпионата Испании по футболу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь