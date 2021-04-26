Новичок КПЛ определился с новым тренером после провального старта

Новым главным тренером «Турана» станет известный казахстанский специалист Вахид Масудов, возглавляющий клуб первой лиги «Махтаарал». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Команда Туран

Отмечается, что 61-летний Масудов не сразу согласился на предложение властей региона и принял его лишь после гарантии полного карт-бланша в принятии решений. В частности, ему никто не сможет навязывать игроков. И он будет сам решать, кого из команды убирать.

26 апреля «Махтаарал» принимает на своем поле «Кызыл-Жар М» в рамках третьего тура, после чего Масудов попрощается с командой и отправится в Туркестан.