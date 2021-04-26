Новичок КПЛ определился с новым тренером после провального старта
В активе команды нет ни одной победы.
В активе команды нет ни одной победы.
Новым главным тренером «Турана» станет известный казахстанский специалист Вахид Масудов, возглавляющий клуб первой лиги «Махтаарал». Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем
Отмечается, что 61-летний Масудов не сразу согласился на предложение властей региона и принял его лишь после гарантии полного
26 апреля «Махтаарал» принимает на своем поле «Кызыл-Жар М» в рамках третьего тура, после чего Масудов попрощается с командой и отправится в Туркестан.
Напомним, что «Туран» под руководством Абдухалика Бурибаева в семи играх потерпел четыре поражения при трех ничьих, расположившись с тремя очками на предпоследнем, 13-м месте в таблице. В восьмом туре, 28 апреля, клуб из Туркестана дома примет «Атырау».